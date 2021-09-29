Милонов предложил футболистам изменить форму

Депутат объяснил, что в последние годы мировой футбол стал инструментом пропаганды различных идей. Однако наряду с продвижением «здоровых ценностей» ряд футбольных союзов и клубов занялись пропагандой поддержки сексуальных меньшинств и ЛГБТ.

Милонов отметил, что игроки часто выходят на поле с «радужными» повязками и иной символикой, которая говорит об одобрении однополых отношений.

«В этой связи предлагаю вам рекомендовать всем отечественным клубам, выступающим как внутри страны, так и на международных соревнованиях, использовать нарукавные повязки и иные символы, продвигающие традиционные семейные ценности, в качестве симметричного ответа на попытку навязывания западной перверсии», – говорится в обращении к Дюкову.

На повязках депутат предложил схематически изобразить разнополую семью с детьми. По мнению Милонова, такой шаг нашел бы отклик в сердцах болельщиков по всему миру, которые «страдают от дефицита здоровых традиционных ценностей». Кроме того, решение привлекло бы внимание к отечественным командам из-за рубежа, что вылилось бы в дополнительные заработки и рекламные контракты для клубов.