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Наградной BMW для Авериной стал причиной недовольства олимпийского чемпиона

Мария Иванова
55 минут назад

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян назвал «не совсем справедливым» вручение BMW Х5 гимнастке Дине Авериной, получившей не золото, а серебряную медаль. Об этом он рассказал в интервью «Спорт-Экспрессу».

Наградной BMW для Авериной стал причиной недовольства олимпийского чемпиона
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Дина Аверина получила BMW Х5 наравне с олимпийскими чемпионами, а ее сестра Арина, занявшая четвертое место, - BMW Х3. Журналисты спросили Далалояна, как он отнесся к такому решению.

«Безусловно, у всех это вызвало бурное... Ладно, не буду говорить за всех. Скажу за себя. Моя первая реакция - легкое непонимание», - отметил он.

Гимнаст подчеркнул, что с одной стороны сестры заслужили эти награды.

«А с другой, это не совсем справедливо по отношению к тем спортсменам, которые на Олимпиаде по каким-то причинам - из-за невезения, травм или спорного судейства - в призеры не попали, но остались незамеченными», - отметил он.

Далалоян отметил, что подаренный ему BMW X5 он решил отдать жене - «ей нужнее», так как она занимается детьми.

На Олимпиаде в Токио Россия впервые с 1996 года осталась без золотых медалей в художественной гимнастике. В индивидуальных соревнованиях Дина Аверина стала второй, уступив израильтянке Линой Ашрам 15 сотых балла. Арина Аверина заняла четвертое место.

Российская сторона заявила о несправедливом судействе: Ашрам уронила ленту, это считается одной из самых серьезных ошибок. Представители российской делегации трижды подавали протесты на судейские оценки, однако они не были удовлетворены.

Всероссийская федерация художественной гимнастики подала протест в Международную федерацию с требованием изучить работу судей. В международной организации заявили, что проверка не выявила «никаких предубеждений или нарушений» в работе судейской бригады.

Около спорта,Артур Далалоян,Дина Аверина,
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