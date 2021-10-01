Наградной BMW для Авериной стал причиной недовольства олимпийского чемпиона

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян назвал «не совсем справедливым» вручение BMW Х5 гимнастке Дине Авериной, получившей не золото, а серебряную медаль. Об этом он рассказал в интервью «Спорт-Экспрессу».

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Дина Аверина получила BMW Х5 наравне с олимпийскими чемпионами, а ее сестра Арина, занявшая четвертое место, - BMW Х3. Журналисты спросили Далалояна, как он отнесся к такому решению.

«Безусловно, у всех это вызвало бурное... Ладно, не буду говорить за всех. Скажу за себя. Моя первая реакция - легкое непонимание», - отметил он.

Гимнаст подчеркнул, что с одной стороны сестры заслужили эти награды.

«А с другой, это не совсем справедливо по отношению к тем спортсменам, которые на Олимпиаде по каким-то причинам - из-за невезения, травм или спорного судейства - в призеры не попали, но остались незамеченными», - отметил он.

Далалоян отметил, что подаренный ему BMW X5 он решил отдать жене - «ей нужнее», так как она занимается детьми.

На Олимпиаде в Токио Россия впервые с 1996 года осталась без золотых медалей в художественной гимнастике. В индивидуальных соревнованиях Дина Аверина стала второй, уступив израильтянке Линой Ашрам 15 сотых балла. Арина Аверина заняла четвертое место.

Российская сторона заявила о несправедливом судействе: Ашрам уронила ленту, это считается одной из самых серьезных ошибок. Представители российской делегации трижды подавали протесты на судейские оценки, однако они не были удовлетворены.