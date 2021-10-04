Винер-Усманова оценила перспективы Авериных на Олимпиаде в Париже

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова заявила, что уверена в успешном выступлении на Олимпийских играх 2024 года в Париже Дины и Арины Авериных. Об этом сообщает Sport24.
В этом году на Олимпийских играх в Токио Россия впервые за последние 25 лет осталась без золотых медалей в художественной гимнастике. Дина Аверина сенсационно проиграла израильтянке Линой Ашрам, несмотря на то, что та уронила снаряд во время упражнения с лентой. Ее сестра Арина заняла четвертое место. Российская сборная выступила с протестом, который отклонили. После проигрыша на Олимпиаде сестры Аверины готовы были завершить свою спортивную карьеру, но под влиянием тренера отказались от этого решения.
Ирина Винер-Усманова подчеркнула, что Аверины хорошо тренируются и смогут достойно представить Россию на следующей Олимпиаде, которая пройдет в Париже.
«Я им сказала так: «Вам сейчас 22 года, а вид у вас, как у семнадцатилетних девочек, а голова — двадцатидвухлетних. К счастью, они хорошо тренируются, слушаются меня, стали выразительнее. А вот на Олимпиаде вам будет 20, а по уму — 26. Поэтому это великолепное сочетание должно вас мотивировать к тому, что вы должны поработать, как следует и показать настоящую художественную гимнастику», - пояснила она.
Также тренер отметила, что художественная гимнастика – это «спорт для взрослых девушек, которые могут чувствовать любовь, страдания, и поп, и рок».
Россиянка Дина Аверина — серебряный призер Олимпийских игр в Токио по художественной гимнастике, 13-кратная чемпионка мира, 10-кратная чемпионка Европы. Ее сестра Арина Аверина — четырехкратная чемпионка мира, девятикратная чемпионка Европы.