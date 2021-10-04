Винер-Усманова оценила перспективы Авериных на Олимпиаде в Париже

«Я им сказала так: «Вам сейчас 22 года, а вид у вас, как у семнадцатилетних девочек, а голова — двадцатидвухлетних. К счастью, они хорошо тренируются, слушаются меня, стали выразительнее. А вот на Олимпиаде вам будет 20, а по уму — 26. Поэтому это великолепное сочетание должно вас мотивировать к тому, что вы должны поработать, как следует и показать настоящую художественную гимнастику», - пояснила она.