Привитые российскими вакцинами спортсмены поедут на Олимпиаду-2022

Оргкомитет зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине допустит к участию в соревнованиях спортсменов, которым сделаны российские прививки от коронавируса. Об этом пишет ТАСС.

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Зимние Олимпийские игры пройдут в столице Китая с 4 по 20 февраля 2022 года на фоне пандемии коронавируса.

В оргкомитете уточнили, что будут приняты все вакцины от COVID-19, официально одобренные странами.

«Все вакцины, признанные Всемирной организацией здравоохранения, соответствующими международными организациями, а также официально одобренные странами или регионами, будут приняты, так что российские вакцины допустимы», - заявили в оргкомитете.