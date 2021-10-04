Привитые российскими вакцинами спортсмены поедут на Олимпиаду-2022

Оргкомитет зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине допустит к участию в соревнованиях спортсменов, которым сделаны российские прививки от коронавируса. Об этом пишет ТАСС.
Зимние Олимпийские игры пройдут в столице Китая с 4 по 20 февраля 2022 года на фоне пандемии коронавируса.
В оргкомитете уточнили, что будут приняты все вакцины от COVID-19, официально одобренные странами.
«Все вакцины, признанные Всемирной организацией здравоохранения, соответствующими международными организациями, а также официально одобренные странами или регионами, будут приняты, так что российские вакцины допустимы», - заявили в оргкомитете.
С 18 января в России идет массовая вакцинация населения от коронавируса. На прививку могут записаться все желающие россияне, в том числе через портал Госуслуг. Вакцинация бесплатна и проводится несколькими зарегистрированными вакцинами: «Спутник V» и «Спутник лайт», «Эпиваккорона» и «Ковивак».