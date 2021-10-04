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Кафельников заявил о способности Винер-Усмановой самой купить Авериным BMW

Lenta.ru
57 минут назад

Олимпийский чемпион 2000 года по теннису Евгений Кафельников разделил позицию гимнаста Артура Далалояна, заявившего, что вручение автомобиля BMW X5 Дине Авериной за второе место на Играх в Токио было несправедливым. Бывшего спортсмена цитирует RT.

Кафельников: Винер-Усманова способна сама купить Авериным BMW
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кафельников заявил о способности президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой самостоятельно купить и подарить BMW сестрам Авериным.

«Она в состоянии [сделать это], имея такого богатого мужа. К тому же у нас есть много других олимпийцев, которые живут за чертой бедности», — добавил бывший теннисист.

1 октября Далалоян, комментируя вручение автомобиля BMW X5 Дине Авериной за серебро на Олимпийских играх в Токио, усомнился, что это было справедливо. В ответ Винер-Усманова назвала гимнаста идиотом. Далалояна также осудили депутаты Госдумы Ирина Роднина, Дмитрий Свищев и Светлана Журова.

Вручение ключей от автомобилей победителям и призерам Олимпийских игр состоялось 11 сентября на Красной площади. Обладатели золотых медалей получили BMW X5, а серебряных и бронзовых — BMW X3.

Дина Аверина на Олимпиаде в Токио в личном многоборье заняла второе место, уступив израильтянке Линой Ашрам. Арина стала четвертой.

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