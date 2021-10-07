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Нурмагомедов поддержал украинского футболиста после критики за фото

Анна Безрукова
35 минут назад

Бывший чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов поддержал украинского футболиста «Манчестер Сити» Александра Зинченко. Последнего на родине подвергли массовой критике из-за общего фото. Нурмагомедов опубликовал совместный снимок спортсменов на своей странице в Instagram.

Нурмагомедов поддержал украинского футболиста после критики за фото
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Желаю тебе успеха во всем, если даже кому-то это не нравится», — написал Хабиб, обращаясь к Зинченко.

Зинченко в этом сезоне провел всего два матча и сейчас восстанавливается от травмы. Очередную игру Английской премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем», закончившуюся со счетом 2:2, он смотрел в компании Нурмагомедова.

Как сообщалось ранее, бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов и форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду встретились в Британии после матча МЮ с «Эвертоном».

«Ты в истории - лучший. Продолжай творить, чемпион. Ты вдохновляешь миллионов по всему мир», — подписал пост в Instagram Хабиб.

Следует заметить, что Нурмагомедов и Роналду дружат, о чем оба неоднократно писали в социальных сетях.

Хабиб в настоящее время находится в Англии, побывал на игре Английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон» (1:1), побеседовал со спортсменами МЮ и бывшим тренером Алексом Фергюсоном.

Кроме этого, он провел встречу с фанатами. Один из них пожелал выйти на сцену, чтобы сделать совместное фото с бойцом, но его не пропустила охрана.

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