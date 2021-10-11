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В Болгарии объяснили победу своих гимнасток над россиянками на ОИ-2020

Елена Прошина
54 минуты назад

Руководитель федерации художественной гимнастики Болгарии Илиана Раева опубликовала заявление относительно выступления болгарских гимнасток в групповом многоборье на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

В Болгарии объяснили победу своих гимнасток над россиянками на ОИ-2020
Фото: ReutersReuters

Тогда болгарские спортсменки завоевали «золото», опередив спортсменок из России. Это привело к продолжению скандальной ситуации, которая возникла из-за выступления сестер Дины и Арины Авериных в индивидуальном многоборье.

«Упражнения болгарских гимнасток, вне сомнений, были самыми сложными на Олимпийских играх в Токио! Лучше всех показали себя, вне сомнений, болгарские гимнастки, в борьбе за золотую медаль в финале Олимпийских игр в Токио!» — написала Раева на своей странице Facebook.

Она отметила, что болгарские гимнастки были фаворитками турнира в течение всего олимпийского цикла, поэтому ничего странного и противоестественного в золотой медали Болгарии на Олимпийских играх нет, считает Раева.

«Болгарская художественная гимнастика продолжит свою работу и существование, оставляя за собой прекрасное наследие, за который может испытывать гордость руководящий орган гимнастики, FIG! Уважение судьям летних Олимпийских игр 2020 года в Токио!» — добавила она.

Напомним, в групповом многоборье сборная России получила серебряные медали. В индивидуальном многоборье Дина Аверина также заняла второе место, а Арина Аверина остановилась в шаге от пьедестала.

Около спорта,Дина Аверина,СБОРНАЯ РОССИИ,
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