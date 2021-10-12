«Решила свалить вину»: болгарский журналист раскритиковал Винер-Усманову

Болгарский журналист The New York Times Огнян Георгиев прокомментировал решение главы Болгарской федерации художественной гимнастики Илианы Раевой ответить президенту Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирине Винер-Усмановой на критику работы судей на летней Олимпиаде — 2020 в Токио. Об этом сообщает Inoprosport.

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Журналист считает, что Винер-Усманова негативно высказалась про судейство из-за того, что она не умеет проигрывать.

«После провала сборной России в Японии Винер-Усманова решила свалить вину на всех, кроме себя. Она произнесла грубые слова, порочащие успехи болгарской команды и израильской гимнастки Линой Ашрам. При этом Винер задела даже своих девушек — Дину и Арину Авериных, что стало огромным сюрпризом для всего мирового сообщества художественной гимнастики», — заявил Георгиев.

По мнению журналиста, Раева была сдержана из уважения к Винер-Усмановой и ее статусу в художественной гимнастике.

«Раева очень хорошо знает политику в гимнастике: один неверный шаг может привести к ужасным последствиям. Токсичные высказывания Винер-Усмановой вернутся к ней и ко всей российской гимнастике. Судьи, которых она обвинила в неудачах россиянок, не забудут этот скандал», — подчеркнул болгарин.

Георгиев отметил, что высказывания главы Всероссийской федерации художественной гимнастики привели к дополнительному давлению на новое поколение гимнасток в России.

«Винер-Усманова — это глыба в российском спорте, но ее репутация успешного тренера теперь под большим вопросом. На этот счет у нас в Болгарии есть пословица: «Человек сам себе злейший враг», — подытожил журналист.