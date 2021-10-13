Макгрегор обратился к Бастрыкину после поста Хабиба

«Бастрыкин! А где медаль Хабибу, «наложившему в штаны»? Он заслуживает ее, как наложивший в штаны в десятом ряду».

После боя Нурмагомедова с Макгрегором в октябре 2018 года на ирландского спортсмена накинулись несколько человек из команды Хабиба. Этот инцидент российский боец сравнил с избиением пассажира московского метро Романа Ковалева тремя уроженцами Дагестана.