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Макгрегор обратился к Бастрыкину после поста Хабиба

Вероника Полынина
22 минуты назад

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор прокомментировал шутку Хабиба Нурмагомедова о том, что ирландец заслуживает медаль от главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, потому что его «тоже толпой избили дагестанцы».

Макгрегор обратился к Бастрыкину после поста Хабиба
Фото: InstagramInstagram

Макгрегор опубликовал в твиттере фото испуганного Хабиба и написал:

«Бастрыкин! А где медаль Хабибу, «наложившему в штаны»? Он заслуживает ее, как наложивший в штаны в десятом ряду».

После боя Нурмагомедова с Макгрегором в октябре 2018 года на ирландского спортсмена накинулись несколько человек из команды Хабиба. Этот инцидент российский боец сравнил с избиением пассажира московского метро Романа Ковалева тремя уроженцами Дагестана.

«Где моя медаль от Бастрыкина?»: Нурмагомедов подшутил над Макгрегором

Напомним, что после драки в метро глава СК Александр Бастрыкин наградил Ковалева медалью «Доблесть и отвага».

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