Макгрегор обратился к Бастрыкину после поста Хабиба

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор прокомментировал шутку Хабиба Нурмагомедова о том, что ирландец заслуживает медаль от главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, потому что его «тоже толпой избили дагестанцы».
Макгрегор опубликовал в твиттере фото испуганного Хабиба и написал:
«Бастрыкин! А где медаль Хабибу, «наложившему в штаны»? Он заслуживает ее, как наложивший в штаны в десятом ряду».
После боя Нурмагомедова с Макгрегором в октябре 2018 года на ирландского спортсмена накинулись несколько человек из команды Хабиба. Этот инцидент российский боец сравнил с избиением пассажира московского метро Романа Ковалева тремя уроженцами Дагестана.
Напомним, что после драки в метро глава СК Александр Бастрыкин наградил Ковалева медалью «Доблесть и отвага».