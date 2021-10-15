За что ненавидят Хабиба: топ-5 громких скандалов

Хабиб Нурмагомедов - один из наиболее известных бойцов UFC в мире. За свою карьеру 33-летний борец провел 29 поединков на профессиональном уровне и ни разу не потерпел поражения. После окончания своей карьеры Нурмагомедов стал чаще появляться на публике, комментировать события и давать резонансные интервью.

Фото: Reuters Reuters

Сейчас на страницу Хабиба подписаны 40 млн человек, а поэтому его можно считать одним из самых популярных Instagram-блогеров России. Благодаря этому, высказывания, которые делает спортсмен, не остаются незамеченными.

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Есть мнение, что у Хабиба «развязался» язык после смерти его отца Абдулманапа Нурмагомедова. С тех пор боец успел защитить во второй раз свой чемпионский пояс, завершить карьеру и принять участие сразу в нескольких скандалах.

Хабиб против президента Франции

Наиболее громкий скандал с участием Хабиба в 2020 году – присоединение дагестанца к протестам в мусульманском мире против президента Франции Эммануэля Макрона. Напомним, что тогда глава государства назвал «исламистским терактом» убийство учителя Самюэля Пати 18-летним чеченцем Абдулаком Анзоровым. Поводом для преступления стал урок, посвященный свободе слова, и показанные карикатуры на пророка Мухаммеда.

Нурмагомедов в своем Instagram тогда опубликовал снимок, на котором к лицу Макрона был пририсован ботинок. Фото он сопроводил скандальной подписью.

«Да обезобразит Всевышний лицо этой твари и всех его последователей, которые под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства более полутора миллиарда верующих мусульман. Да унизит их Всевышний в этой жизни, и в следующей. Аллах скор в расчете и вы это увидите», – написал Хабиб.

Хабиб против ринг-герлз

Недавно Нурмагомедов назвал людей, которые, по его мнению, совершенно не нужны в ММА. Ими оказались ринг-герлз. Хабиб уверен, что они не несут никакой функции и ни в чем не помогают.

«Какую функцию они несут, в чем помогают? Так сложилась исторически? Так мы зачем историю читаем, чтобы ошибок в будущем не повторять. Поэтому я считаю, что ринг-герлз самые ненужные в единоборствах», – написал Нурмагомедов.

Слова дагестанца высмеяли многие бойцы, особенно возмутило высказывание Хабиба чемпионку UFC в наилегчайшем весе Валентину Шевченко.

«Красивые женщины – украшение любого мероприятия. Хочу, чтобы люди это знали. Ни у кого нет права называть их бесполезными. Они на том месте, на котором должны быть», – цитирует её слова «МК».

Хабиб против Тимати и спектакля «Охота на мужчин»

Еще до смерти отца Хабиб боролся за нравственное воспитание дагестанской молодежи. Тогда он выступил против концертов HammAli/Navai и Егора Крида в республике. Все закончилось перепалкой бойца с владельцем лейбла Black Star, Тимати. Итогом стал пост Нурмагомедова на тему того, что «каждая тварь ответит за свои слова».

Спустя год Нурмагомедов вновь попал в центр скандала из-за требований запретить в Дагестане показ спектакля «Охота на мужчин».

«Клянусь Аллахом, пока мужчины нашего Дагестана не проснутся и не начнут наводить порядок, у нас положение будет только ухудшаться. Дагестан – это земля чести и достоинства, порядочных мужчин и целомудренных женщин, а не то, что внедряют в последнее время к нам», – заявил тогда борец.

Причиной такой реакции стала сцена из спектакля, где главная героиня пытается соблазнить молодого интиллигента. Дагестанец счел это «порнухой» и призвал запретить показ.

Хабиб против бедности

В сентябре 2021 года Нурмагомедов выступил на просветительском марафоне «Новое знание», где заявил, что люди в Дагестане живут незаслуженно бедно. По словам Хабиба, на самом деле республика обеспечивает электроэнергией всю западную часть России.

«Я не знаю, знаете ли вы, но почти вся западная часть России питается электроэнергией, которая добывается в Дагестане. У нас одна из самых больших ГЭС», – сказал боец.

Эксперты не согласились с заявлением Нурмагомедова. Как отметил тогда блогер и урбанист Илья Варламов, в действительности все ГЭС Дагестана вырабатывают около 5 млрд кВт*ч ежегодно, хотя сама республика потребила за 2020 год почти 6,9 млрд кВт*ч.

«Дагестан сегодня— энергодефицитный регион, и никакая Чиркейская ГЭС тут не помогает. Дагестан не снабжает электроэнергией не только «всю западную часть России», но даже сам себя! Проще говоря, это Дагестан получает электричество от остальной России, а не наоборот», – заявил тогда урбанист.

Хабиб против Конора

Словесные баталии между ирландцем и дагестанцем продолжаются даже спустя три года после их боя. Напомним, что в октябре 2018 год Нурмагомедов одержал победу над Макгрегором – борцу удалось задушить Конора в четвертом раунде. После этого он спровоцировал драку за пределами октагона, а участники команды дагестанского спортсмена устроили потасовку на ринге.

Несмотря на то, что всех виновников случившегося оштрафовали, а Нурмагомедова даже дисквалифицировали более чем на полгода, перепалка между бойцами продолжается до сих пор.

На днях Хабиб выложил пост в Instagram, где снова задел Конора. Он сравнил ирландца с жителем Москвы, которого избили дагестанцы в метро.

Напомним, что 4 октября в вагоне московского метро трое приезжих из Дагестана избили 25-летнего Романа Ковалева, который решил заступиться за девушку. СКР поручил наградить пострадавшего медалью «Доблесть и отвага». Преступникам же предъявили обвинение по статьям «Покушение на убийство» и «Угроза применения насилия в отношении представителей власти» – при задержании один из мужчин угрожал полицейским ножом, а другой достал газовый баллончик.

Награждение Ковалева стало темой для шутки Нурмагомедова. Бывший чемпион UFC опубликовал в Instagram фотографию ирландского бойца и подписал ее следующим образом: «Где моя медаль от Бастрыкина? Меня тоже толпой избили дагестанцы».