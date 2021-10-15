Тарасова уличили в попытке выпросить авто по бартеру

Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Тарасов пытался получить автомобиль бесплатно. Как сообщает Starhit, согласно опубликованной в интернете переписке с московской компанией по аренде премиум машин, спортсмен попросил дать ему авто взамен на рекламу.
Напомним, что Тарасов занялся ведением личного блога, а недавно даже провел марафон по семейным отношениям. Сейчас на его Instagram-аккаунт подписаны более миллиона человек. Предположительно, футболист решил предложить сервису рекламу на своей страничке в обмен на машину.
«По бартеру работаете? Мне машина на неделю нужна, одна в ремонте, вторая на продажу», – написал футболист.
По поводу плачевного финансового состояния Дмитрия высказалась его бывшая супруга Ольга Бузова. Она также отметила, что давно не следит за его жизнью, чего нельзя сказать о самом Тарасове.
«Во-первых, мне очень обидно за его жену, ведь Дима до сих пор меня помнит, смотрит мои фотографии, использует их. А во-вторых, знаете, нужно быть, а не казаться. Мой бывший муж, который говорил, что одна из причин развода в том, что я часто сидела в Instagram, сейчас, насколько понимаю, стал блогером», – заявила Бузова.