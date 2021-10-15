Тарасова уличили в попытке выпросить авто по бартеру

«Во-первых, мне очень обидно за его жену, ведь Дима до сих пор меня помнит, смотрит мои фотографии, использует их. А во-вторых, знаете, нужно быть, а не казаться. Мой бывший муж, который говорил, что одна из причин развода в том, что я часто сидела в Instagram, сейчас, насколько понимаю, стал блогером», – заявила Бузова.