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Супруга и агент игрока "ПСЖ" обвинила его в измене и удалила все фото с ним

Газета.Ru
2 часа назад

Агент и супруга аргентинского нападающего "Пари Сен-Жермен" Мауро Икарди Ванда Нара написала, что футболист ей изменил.

Супруга игрока "ПСЖ" поймала футболиста на измене
Фото: СоцсетиСоцсети

"Ты убил еще одну семью ради [проститутки]", — написала Ванда в "сториз" Instagram.

Супруга спортсмена удалила из своего профиля все фотографии с Мауро. Ванда и Мауро поженились в 2014 году них две дочери - Франческа и Изабелла. С 2008 по 2013 Ванда Нара была замужем за аргентинским футболистом Макси Лопесом, от которого у нее трое сыновей.

В октябре 2015 года Мауро уволил своего агента, с которым сотрудничал 10 лет, и нанял на его место Нару. 2 сентября 2019 года Икарди на правах аренды с правом дальнейшего выкупа за €70 млн перешел из итальянского "Интера", в котором провел семь лет и почти 200 матчей, в "Пари Сен-Жермен". 31 мая 2020 года аргентинец подписал полноценный контракт с клубом.

Ранее сообщалось, что жена игрока "ПСЖ" выложила горячее фото в Instagram.

Около спорта,Ванда Нара,
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