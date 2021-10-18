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Нурмагомедов оправдался за шутку про избитого в метро дагестанцами

Елена Прошина
39 минут назад

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов заявил, что не поддерживает дагестанцев, которые избили 25-летнего Романа Ковалева в вагоне московского метро. Как сообщает «Спорт-Экспресс» экс-боец объяснил свою шутку про Конора Макгрегора и главу СК России Александра Бастрыкина.

Хабиб оправдался за шутку о драке в метро
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отметил Нурмагомедов, пост был больше «подколом за океан».

«Я не настолько побитый человек, чтобы поддерживать таких больных людей. Есть же люди, которые к этому как юмору отнеслись, а есть те, которые подумали, будто я поддержал этих ребят. Зверское отношение троих больных людей здравомыслящий человек не может поддержать. Это ясно всем», – заявил Хабиб.

Напомним, что 4 октября в вагоне московского метро трое приезжих из Дагестана избили 25-летнего Романа Ковалева, который решил заступиться за девушку. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил наградить пострадавшего медалью «Доблесть и отвага». Преступникам же предъявили обвинение по статьям «Покушение на убийство» и «Угроза применения насилия в отношении представителей власти» – при задержании один из мужчин угрожал полицейским ножом, а другой достал газовый балончик.

Трое дагестанцев устроили драку в московском метро из-за девушки

Награждение Ковалева стало темой для шутки Нурмагомедова, который решил в очередной раз задеть своего главного оппонента Конора Макгрегора. Бывший чемпион UFC опубликовал в Instagram фотографию ирландского бойца и подписал её следующим образом: «Где моя медаль от Бастрыкина? Меня тоже толпой избили дагестанцы».

Около спорта,Хабиб Нурмагомедов,Роман Ковалев,Конор Макгрегор,Александр Бастрыкин,СКР,
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