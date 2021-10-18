Хабиб оправдался за шутку о драке в метро

«Я не настолько побитый человек, чтобы поддерживать таких больных людей. Есть же люди, которые к этому как юмору отнеслись, а есть те, которые подумали, будто я поддержал этих ребят. Зверское отношение троих больных людей здравомыслящий человек не может поддержать. Это ясно всем», – заявил Хабиб.