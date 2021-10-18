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С хоккеиста Телегина требуют алименты в миллион рублей

Елена Прошина
2 часа назад

Бывшая гражданская супруга хоккеиста Ивана Телегина Евгения Ноур потребовала долг по алиментам на их общего ребенка Марка. За май, июнь и июль 2021 года женщина просит взыскать с Телегина 980 тыс. рублей, сообщает Starhit со ссылкой на пресс-службу Никулинского суда Москвы.

С хоккеиста Телегина требуют алименты в миллион рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Во время пандемии Ноур лишилась работы в фитнес-центре и, когда ребенок серьезно заболел, обратилась к спортсмену за помощью. Тот просьбу проигнорировал, а потому женщина подала в суд, чтобы Телегин официально признал свое отцовство. Чуть позднее в суд поступило новое заявление – на взыскание алиментов.

Изначально, по словам Евгении, она пыталась решить вопрос мирным путем, однако Телегин не ответил на ее просьбы.

«Просто не отвечает на сообщения, читает и молчит. Какие выплаты должны быть, я не знаю, но, надеюсь, что все будет по справедливости. Пелагея тоже считает, что в этой ситуации важно сделать все по закону, чтобы у меня была хоть какая-то стабильность», – отметила Ноур.

Напомним, что в конце лета Иван Телегин женился на Марии Гончар, с которой встречался около двух лет. В 2019 году хоккеист расстался с певицей Пелагеей – у бывших супругов осталась четырехлетняя дочка Таисия, которая осталась жить с мамой.

Около спорта,Мария Гончар,Евгения Ноур,Иван Телегин,StarHit,
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