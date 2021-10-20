Российская шахматистка назвала плюсы пандемии

«За эти полтора года мы не можем не обратить внимание на огромное количество онлайн-турниров в шахматах, которые пришли в нашу жизнь. Меня как шахматиста это не может не радовать. График настолько плотен, что сейчас идут онлайн-турнир, потом сразу — оффлайн. Осень настолько напряженная, что я уже отказываюсь от каких-то турниров, потому что надо силы восстановить», — сказала Костенюк.