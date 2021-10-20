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Российская шахматистка назвала плюсы пандемии

Елена Прошина
1 час назад

Российская шахматистка Александра Костенюк рассказала, что пандемия коронавируса положительно повлияла на развитие шахмат. В разговоре с «Газетой.Ru» спортсменка отметила, что за последние полтора года количество соревнований в интернете значительно выросло, а сам разгар эпидемии она вспоминает с удовольствием.

Российская шахматистка назвала плюсы пандемии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«За эти полтора года мы не можем не обратить внимание на огромное количество онлайн-турниров в шахматах, которые пришли в нашу жизнь. Меня как шахматиста это не может не радовать. График настолько плотен, что сейчас идут онлайн-турнир, потом сразу — оффлайн. Осень настолько напряженная, что я уже отказываюсь от каких-то турниров, потому что надо силы восстановить», — сказала Костенюк.

Разгар пандемии оставил у шахматистики приятные воспоминания, поскольку она продолжала играть, несмотря на ограничения. Соревнования по многим видам спорта были приостановлены, а поэтому настольная игра стала востребована на телевидении и в интернете, что вызвало рост интереса к шахматам среди широкой аудитории.

«На самом деле, я вспоминаю 2020 год как золотой век: и Кубок наций, и Олимпиада, и чемпионат по женским скоростным шахматам наконец попали на телевидение, на «Матч ТВ». У них не было других турниров, и они вспомнили о шахматах», — отметила спортсменка.

Костенюк подчеркнула, что после того, как телевизионная сетка вновь наполнилась трансляциями более привычных видов спорта, люди стали требовать возобновить показы соревнований шахматистов.

Около спорта,Александра Костенюк,Газета.Ru,
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