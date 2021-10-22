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Олимпийская чемпионка рассказала о зарплате спортсменов

Мария Иванова
31 минуту назад

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Влада Чигирева заявила, что зарплаты спортсменов не позволяют им накопить на беспечное будущее. Об этом она рассказала в интервью «Ленте.ру».

Олимпийская чемпионка рассказала о зарплате спортсменов
Фото: InstagramInstagram

По словам Чигиревой, на зарплату от спортивной федерации «спокойно можно жить, если сидеть на базе», где спортсменов кормят и обеспечивают всем необходимым.

«А когда вне спорта сталкиваешься с реальностью, видишь цены на тот же бензин, начинаешь задумываться. Ты сидел в своем бассейне годами, а тут тебя выпустили в океан. А как здесь кормиться? Там-то сухофрукты на бортик выносили», - рассказала она.

Олимпийская чемпионка отметила, что многим спортсменам не удается «заработать на целую жизнь вперед» и комфортно себя чувствовать.

«Я уважаю все виды спорта, просто есть в нашей стране спортсмены, которые тренируются меньше нас, а получают в разы больше», - подчеркнула Чигирева.

Она рассказала, что в синхронном плавании спортсмены по десять часов в день «отмерзают в воде», параллельно занимаются в зале и месяцами не видят близких.

Ранее Чигиреву вместе с другими олимпийскими чемпионами наградили автомобилем BMW X5, серебряные и бронзовые призеры Игр получили BMW X3 различных комплектаций.

Министр спорта Олег Матыцин рассказывал, что за золотую медаль Олимпиады в Токио российские спортсмены получат по четыре миллиона рублей, за серебряную - 2,5 млн, а за бронзовую - 1,7 млн.

Около спорта,Влада Чигирева,Олег Матыцин,Lenta.ru,
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