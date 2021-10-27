Игрока «ПСЖ» ограбила проститутка

Футболиста «Пари Сен-Жермен», имя которого не называется, ограбили в машине после остановки на светофоре, сообщает GFFN со ссылкой на Le Parisien.
Инцидент произошёл вечером 26 октября. Когда машина игрока остановилась на светофоре в районе общественного парка Булонского леса, в неё залезла проститутка. Девушка забрала бумажник и телефон, которые были в салоне. Затем футболист вызвал полицию.
Впоследствии игроку позвонили и сказали приехать в определённое место, чтобы вернуть ему телефон, что и произошло.