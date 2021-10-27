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Игрока «ПСЖ» ограбила проститутка после остановки на светофоре

Чемпионат.comиещё 4
2 часа назад

Футболиста «Пари Сен-Жермен», имя которого не называется, ограбили в машине после остановки на светофоре, сообщает GFFN со ссылкой на Le Parisien.

Игрока «ПСЖ» ограбила проститутка
Фото: ReutersReuters

Инцидент произошёл вечером 26 октября. Когда машина игрока остановилась на светофоре в районе общественного парка Булонского леса, в неё залезла проститутка. Девушка забрала бумажник и телефон, которые были в салоне. Затем футболист вызвал полицию.

Пока Ронжье играл против «ПСЖ», его дом ограбили

Впоследствии игроку позвонили и сказали приехать в определённое место, чтобы вернуть ему телефон, что и произошло.

Около спорта,Le Parisien,
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