Игрока «ПСЖ» ограбила проститутка

Футболиста «Пари Сен-Жермен», имя которого не называется, ограбили в машине после остановки на светофоре, сообщает GFFN со ссылкой на Le Parisien.

Фото: Reuters Reuters

Инцидент произошёл вечером 26 октября. Когда машина игрока остановилась на светофоре в районе общественного парка Булонского леса, в неё залезла проститутка. Девушка забрала бумажник и телефон, которые были в салоне. Затем футболист вызвал полицию.