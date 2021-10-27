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WADA обвинило Украину в нарушении антидопинговых требований

Анна Безрукова
1 час назад

Национальный антидопинговый центр Украины (НАДЦУ) нарушал положения Всемирного антидопингового кодекса и мировых стандартов тестирования и расследования. Об этом говорится в официальном отчете департамента расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA) по итогам проведения расследования под кодовым названием «Операция ''Геркулес''». В документе отмечается, что центр сообщал спортсменам о проведении допинг-проб заранее, и организовывал тестирование по предварительной записи, хотя это запрещено.

WADA обвинило Украину в нарушении антидопинговых требований
Фото: ReutersReuters

Расследование «Операция ''Геркулес''» провели в 2019 году. Его результаты говорят о том, что НАДЦУ с 2012 года проводил заблаговременный сбор проб у спортсменов, что запрещено правилами.

«Мы обладаем убедительными и аргументированными доказательствами того, что НАДЦУ связывался со спортсменами или их тренерами, чтобы попросить их о посещении центра на следующий день для проведения теста», — отмечается в заявлении руководителя департамента расследований WADA Гюнтера Янгера.

Из материалов расследования вытекает, что НАДЦУ нередко прибегает к такого рода практике накануне проведения важных соревнований мирового уровня. В том числе, случалось такое, что все члены национальной команды по конкретному виду спорта присутствовали в НАДЦУ, ожидая тестирования, пояснил Гюнтер Янгер.

Также было установлено, что в текущем году НАДЦУ предоставил итоги проверки шести образцов, которые были взяты в период соревнований, под видом проб, сданных во внесоревновательный период.

«Данные, которые были получены, говорят о том, что образцы неверно представили с той целью, чтобы спортсмен сдал требуемое число внесоревновательных тестов до начала Олимпийских игр в Токио. Неверное заполнение формы отражается на анализе, проводимом лабораторией, так как ряд веществ и методов запрещены исключительно на соревнованиях», — пояснил Янгер.

Около спорта,Всемирное антидопинговое агентство,
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