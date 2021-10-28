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Новый скандал в НХЛ: хоккеист обвинил экс-тренера «Чикаго» в насилии

Мария Иванова
29 минут назад

Экс-игрок «Чикаго Блэкхокс» Кайл Бич обвинил в сексуальном насилии одного из бывших тренеров команды Брэда Олдрича. Об этом хоккеист рассказал TSN.

Новый скандал в НХЛ: хоккеист обвинил экс-тренера «Чикаго» в насилии
Фото: ТАССТАСС

Об обвинениях бывшего игрока «Чикаго» в адрес Олдрича стало известно в мае. Тогда имя обвинителя не раскрывалось.

После того, как НХЛ оштрафовала «Чикаго» на два миллиона долларов за «неадекватные внутренние процедуры и недостаточный и несвоевременный ответ» на эти обвинения, Бич решил раскрыть, что тем игроком был именно он.

По словам хоккеиста, он пострадал от домогательств и сексуального насилия со стороны Олдрича в мае 2010 года. Тогда Бичу было 20 лет, а Олдричу - 27.

Бич рассказал следователям, что Олдрич, угрожая ему бейсбольной битой, принудил его к оральному сексу и совершил другие насильственные действия сексуального характера.

Бич впервые рассказал о случившемся Полу Винсенту, занимавшему пост тренера «Чикаго», во время серии плей-офф команды против «Сан-Хосе Шаркс». Затем Винсент сообщил об обвинениях Бича в фронт-офис «Блэкхокс», но, несмотря на это, Олдрич остался с командой на протяжении всего сезона Кубка Стэнли.

В октябре 2021-го на фоне разбирательств генеральный менеджер клуба Стэн Боуман и старший вице-президент по хоккейным операциям Аль Макайзак ушли в отставку - это Бич назвал «большим шагом в правильном направлении».

Около спорта,Кайл Бич,
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