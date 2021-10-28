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Винер-Усманова благословила Аверину на выступление иконой

Елена Прошина
40 минут назад

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова проводила на выступление российскую спортсменку Дину Аверину с иконой в руках. Гимнастка участвовала в соревнованиях за звание чемпионки мира, сообщает «Царьград».

Винер-Усманова благословила Аверину на выступление иконой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"С Богом. С Богом!" - сказала тренер перед выходом Дины на состязание.

Ранее старшая из сестер Авериных завоевала два золота. 27 октября она стала победительницей в упражнениях с мячом и обручем.

Позднее стало известно, что Дина завоевала 16-ю золотую медаль в мировом первенстве, одержав победу в выступлении с булавами с 27,100 балла.

Ее сестра Арина Аверина стала серебряной призером, заработав 26,750 балла. Бронза досталась белорусской гимнастке Анастасии Салос (25,400).

Накануне Винер-Усманова назвала выступление Дины Авериной блестящим.

Ранее на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Японии произошел скандал с российской спортсменкой Ангелиной Мельниковой. Девушку лишили золота в личном многоборье, присудив победу японке Маи Мураками.

Уточняется, что после выступления Мураками Мельникова находилась на первой строчке, однако японская команда подала апелляцию, которая была удовлетворена. После этого японская гимнастка получила дополнительные 0,100 балла, с которыми опередила Мельникову на 0,066 балла.

Около спорта,Дина Аверина,Ангелина Мельникова,Ирина Винер,Царьград ТВ,
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