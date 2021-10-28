Винер-Усманова благословила Аверину на выступление иконой

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова проводила на выступление российскую спортсменку Дину Аверину с иконой в руках. Гимнастка участвовала в соревнованиях за звание чемпионки мира, сообщает «Царьград».

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"С Богом. С Богом!" - сказала тренер перед выходом Дины на состязание.

Ранее старшая из сестер Авериных завоевала два золота. 27 октября она стала победительницей в упражнениях с мячом и обручем.

Позднее стало известно, что Дина завоевала 16-ю золотую медаль в мировом первенстве, одержав победу в выступлении с булавами с 27,100 балла.

Ее сестра Арина Аверина стала серебряной призером, заработав 26,750 балла. Бронза досталась белорусской гимнастке Анастасии Салос (25,400).

Накануне Винер-Усманова назвала выступление Дины Авериной блестящим.

Ранее на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Японии произошел скандал с российской спортсменкой Ангелиной Мельниковой. Девушку лишили золота в личном многоборье, присудив победу японке Маи Мураками.