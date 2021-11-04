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Российская порноактриса поддержала Дзюбу в ситуации со скандальным видео

Газета.Ruиещё 2
18 минут назад

Популярная российская порноактриса Ева Эльфи поддержала форварда петербургского "Зенита" Артема Дзюбу.

Российская порноактриса оценила скандальное видео с Дзюбой
Фото: InstagramInstagram

"Следила за ситуацией с Дзюбой. Мне показалось, что травли было минимум, и больше людей поддержали его и я в том числе. Сексуальное удовлетворение, наслаждение и проявление любви свойственны каждому из нас без исключения. Мне кажется, что сейчас общество осознало эту проблему и активно пытается ее решить. Стремительно растет количество контента, посвященного секс-просвету. Некоторые страны активно занимаются сексуальным образованием подростков, нюдсочетверг давно стал неотъемлемой частью Twitter и люди все больше учатся принимать себя, свое тело и свою сексуальность. Я тоже стараюсь внести свой вклад в это благое дело (смеется). Совет тут лучше бы дать не Дзюбе, а хейтерам: будьте, как Артем — получайте удовольствие как на поле, так и за его пределами", - приводит слова девушки Sport24.

В ноябре 2020 года футболист оказался в центре скандала. В Сети оказалось интимное видео с участием Дзюбы. После появления ролика главный тренер сборной России Станислав Черчесов принял решение не вызывать игрока в расположение национальной команды. В марте 2021 года специалист заявил, что форвард вернется в состав и будет капитаном команды в предстоящих матчах отбора к чемпионату мира 2022 года.

Ранее бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин ответил на вопрос, в чем феномен Артема Дзюбы как бомбардира.

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