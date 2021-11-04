Российская порноактриса оценила скандальное видео с Дзюбой

"Следила за ситуацией с Дзюбой. Мне показалось, что травли было минимум, и больше людей поддержали его и я в том числе. Сексуальное удовлетворение, наслаждение и проявление любви свойственны каждому из нас без исключения. Мне кажется, что сейчас общество осознало эту проблему и активно пытается ее решить. Стремительно растет количество контента, посвященного секс-просвету. Некоторые страны активно занимаются сексуальным образованием подростков, нюдсочетверг давно стал неотъемлемой частью Twitter и люди все больше учатся принимать себя, свое тело и свою сексуальность. Я тоже стараюсь внести свой вклад в это благое дело (смеется). Совет тут лучше бы дать не Дзюбе, а хейтерам: будьте, как Артем — получайте удовольствие как на поле, так и за его пределами", - приводит слова девушки Sport24.