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Тимановская обвинила белорусских тренеров в расстройстве пищеварения

Елена Прошина
1 час назад

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская заявила, что из-за тренеров на родине заработала расстройства пищевого поведения (РПП) — булимию и компульсивное переедание. Как написала спортсменка в Instagram, наставники уверяли ее, что если она наберет вес — то потеряет все.

Тимановская обвинила белорусских тренеров в расстройстве пищеварения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Они уверяли меня в том, что я толстая, могли позволить себе отпустить шутку о моих щеках в присутствии группы, говорили, что не будет результата, пока я не похудею, контролировали меня на сборах и соревнованиях, запрещали мне есть мясо и определенные продукты… Самая жесть была, когда тренер ходил со мной в столовую и говорил, что я могу кушать, а что нет», — рассказала Тимановская.

Спортсменка добавила, что многие атлеты заканчивают карьеру с подобными расстройствами. При этом Кристина призналась, что долгое время винила себя за лишние калории, из-за чего после изнуряла себя тренировками.

«Я боялась съесть сахар, картошку, масло, макароны, но срывалась, ела и наказывала себя еще более жесткой диетой после. Да, на моих весах была заветная цифра — я весила 57 кг. И да, я была очень худой, но я не была счастлива и не была здоров», — написала легкоатлетка.

Жесткие ограничения привели к тому, что она стала терять сознание на тренировках, а ее результаты начали падать. В результате, Тимановская стала страдать от депрессии, после чего она решила это остановить.

Напомним, что во время Олимпийских игр в Токио Тимановская раскритиковала руководство сборной Белоруссии за то, что они решили заставить спортсменку участвовать в эстафете 4х400, к которой Кристина не готовилась. После этого спортсменку решили отправить на родину, однако в аэропорту Токио она обратилась к полиции и заявила, что её увозят насильно.

В результате Тимановской предоставили убежище в Польше, куда она переехала вместе со своим мужем. В сентябре Кристина подала документы на получение польского гражданства и заявила, что хочет как можно скорее начать выступать под флагом страны.

Около спорта,Кристина Тимановская,
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