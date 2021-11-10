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Украинский чемпион отказался признать Россию агрессором

Елена Прошина
1 час назад

Украинский олимпийский чемпион по фристайлу Александр Абраменко заявил, что не считает Россию «страной-агрессором». В интервью Tribuna.com спортсмен отметил, что все происходящее спланировано кем-то со стороны.

Украинский чемпион отказался признать Россию агрессором
Фото: РамблерРамблер

В ходе беседы у фристайлера спросили, согласен ли он с точкой зрении, что Россия является «страной-агрессором».

«Нет, не однозначно. Я не могу уточнить. То, что я вижу и мне рассказывают — правда ли это? Точнее, не так. Мне кажется, что это все спланировано. И не только с нашей или с их стороны. Есть еще третья, четвертая сторона», — заявил спортсмен.

Комментируя ситуацию, в которой оказалась украинка Ярослава Магучих из-за фото с россиянкой Марией Ласицкене, он отметил, что все люди «с одной планеты» и не знает, что им делить.

«Я не понимаю, как можно до такого доводить. Понятно, что у людей разные мнения. Просто я за мир во всем мире», — сказал Абрамченко.

Напомним, что украинскую легкоатлетку Ярославу Магучих раскритиковали на родине из-за совместного фото с россиянкой Марией Ласицкене. Снимок был сделан во время Олимпиады в Токио. Ласицкене тогда завоевала золото в прыжках в высоту, а Магучих получила бронзовую медаль. В результате Магучих вызвали в Минобороны Украины, чтобы объясниться.

Около спорта,Ярослава Магучих,Мария Ласицкене,Александр Абраменко,Министерство обороны,
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