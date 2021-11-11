СМИ сообщили о выдворении Мазепина из ночного клуба

Mundo Deportivo: российского гонщика "Формулы-1" выгнали из клуба в Мексике

Фото: formula1.com formula1.com

Российский пилот «Формулы-1» Никита Мазепин, по данным Mundo Deportivo, стал фигурантом нового скандала. Сообщается, что 22-летний гонщик повздорил с охраной ночного клуба в столице Мексики, где он отдыхал после Гран-при Мехико, и был изгнан из заведения. Впрочем, представитель пилота отрицает правдивость информации испанского издания.

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Инцидент с охранником

Никита Мазепин, проводящий свой первый сезон в «Формуле-1», по данным издания Mundo Deportivo, в очередной раз попал в скандальную историю. Как сообщает газета, российский пилот был изгнан из ночного клуба в Мехико.

В столице Мексики россиянин принимал участие в Гран-при Мехико в рамках чемпионата Королевских гонок, и после этапа отправился отдыхать в ночной клуб.

Там, как отмечает испанское издание, у пилота произошел конфликт с одним из охранников. Инцидент попал на видеокамеры, после чего руководство заведения приняло решение выдворить россиянина.

Впоследствии неназванный представитель гонщика сообщил «РБК-Спорт», что информация Mundo Deportivo неточна и Мазепина не выгоняли из ночного клуба.

«Никто никого не выгонял. В этот день в «Хаас» после Гран-при отмечали уход одного из инженеров. Никита заказал столик для команды по этому случаю. Так получилось, что инженеров вначале отказалась впускать в клуб охрана. Однако через некоторое время Никита, объяснив ситуацию, добился, чтобы инженеров впустили, и дальше они несколько часов отмечали уход коллеги», — подчеркнул источник&

Постоянные скандалы

Впрочем, это далеко не первый скандал с участием 22-летнего пилота. Своим резким и неуступчивым характером он славился еще во время выступлений в «Формуле-2», где вполне солидно выглядел в команде «Хайтек».

Уже после подписания контракта в «Формуле-1» с американским «Хаас», спонсором которого стала принадлежащая отцу Никиты компания «Уралкалий», Мазепин оказался в центре скандала из-за «сториз» в Instagram.

В соцсеть попало видео, где он трогает за грудь ехавшую вместе с ним на заднем сиденье автомобиля девушку, которая явно не одобряла такого обращения с собой.

В результате разразившегося в зарубежной прессе скандала многие болельщики «Хааса» и других команд потребовали от американской «конюшни» расторгнуть контракт с гонщиком, чего, однако, не произошло.

А уже по ходу своего дебютного сезона Мазепин не раз попадал в инциденты на трассе. Сначала авторитетные гонщики «Ф-1» неоднократно обвиняли россиянина в нарушении кодекса поведения пилотов на трассе, пусть и негласного. Так, Мазепин несколько раз обгонял соперников во время круга прогрева в квалификациях, что считается дурным тоном.

Постепенно 22-летний гонщик адаптировался, но в последние месяцы практически каждый этап приводит к напряжению с партнером россиянина по команде немцем Миком Шумахером, с которым Мазепин соперничал еще в «Ф-2».

Безнадежный аутсайдер

При этом «Хаас» является слабейшей командой пелотона в нынешнем сезоне, и Шумахер с Мазепиным реально борются только друг с другом.

В квалификациях у немца достаточно солидный перевес: он был лучше на 16 этапах из 18-ти прошедших на данный момент.

Тем не менее в гонках оба по-прежнему предельно далеки от попадания в очковую зону, хотя при этом много раз «зарубались» на трассе друг с другом.

Лучшим результатом Мазепина на данный момент является 14-е место на Гран-при Азербайджана, а в общем зачете он занимает 21-е место.

Впереди остается еще четыре этапа: гонки в Бразилии, Катаре, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах.

При этом контракт Мазепина на следующий год уже подтвержден, и он точно продолжит выступления за «Хаас», рассчитывающий добиться серьезного прогресса после смены технического регламента, которая случится после нынешнего сезона.