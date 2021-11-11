В Белоруссии задержали участницу Олимпиады-2018

Участница Олимпиады-2018, чемпионка мира по лыжному фристайлу Александра Романовская задержана в Минске. Об этом сообщает Фонд спортивной солидарности.

Романовская - одна из тысячи спортсменов, которые подписали открытое письмо против массовых фальсификаций на президентских выборах и репрессий в отношении мирных жителей Белоруссии, за что в ноябре 2020 года была исключена из своей сборной.