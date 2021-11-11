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В Белоруссии задержали участницу Олимпиады-2018

Газета.Ruиещё 2
53 минуты назад

Участница Олимпиады-2018, чемпионка мира по лыжному фристайлу Александра Романовская задержана в Минске. Об этом сообщает Фонд спортивной солидарности.

В Белоруссии задержали участницу Олимпиады-2018
Фото:  INSTAGRAM.COM/CURLY_HAIRED_LION/ INSTAGRAM.COM/CURLY_HAIRED_LION/

По информации источника, спортсменка находится в Партизанском РУВД Минска.

Причины задержания неизвестны.

Романовская - одна из тысячи спортсменов, которые подписали открытое письмо против массовых фальсификаций на президентских выборах и репрессий в отношении мирных жителей Белоруссии, за что в ноябре 2020 года была исключена из своей сборной.

Романовская является двукратной чемпионкой зимней Универсиады 2019 года, многократным призером этапов Кубка мира. Мастер спорта Белоруссии международного класса. Ранее белорусский боец смешанного стиля (MMA) Алексей Кудин был приговорен к двум годам и шести месяцам тюрьмы.

Около спорта,Александра Романовская,МВД,
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