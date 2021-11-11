Чемпионку мира по фристайлу задержали в Белоруссии

Чемпионку мира по лыжному фристайлу в акробатических прыжках Александру Романовскую задержали в Минске. Как сообщает Telegram-канал Фонда спортивной солидарности (BSSF), спортсменка находится в ИВС белорусской столицы.

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Девушку задержали после очередной тренировки 10 ноября. По предварительным данным, причиной стало правонарушение по ст. 24.3 («Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий»). Изначально Романовскую доставили в РУВД Минска, после чего отправили в изолятор временного содержания столицы.

Романовская завоевала золотую медаль на чемпионате мира 2019 года в Парк-Сити, а также взяла две высшие награды на Универсиаде в Красноярске.

Напомним, что ранее белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская заявила, что из-за тренеров на родине заработала булимию и компульсивное переедание. Наставники якобы оскорбляли ее и уверяли, что если спортсменка наберет вес — то все потеряет.