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Навка поддержала Слуцкую в вопросе о пенсиях спортсменов

Алиса Селезнёва
1 час назад

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка прокомментировала слова призера Игр Ирины Слуцкой о том, что та не получает пенсию от государства. Об этом пишет Teleprogramma.pro.

Навка поддержала Слуцкую в вопросе о пенсиях спортсменов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее фигуристка Ирина Слуцкая в YouTube-шоу «Антонимы» рассказала, что не получает пенсию от государства, так как не является олимпийской чемпионкой. Она подчеркнула, что ее пенсия — ноль рублей ноль копеек, несмотря на то, что она взяла серебро на Играх в Солт-Лейк-Сити и бронзу в Турине.

По мнению Навки, несправедливо лишать пособий от государства тех спортсменов, которые отдали здоровье, но по каким-то причинам не стали олимпийскими чемпионами.

«Я с ней согласна», - прокомментировала Татьяна Навка слова Ирины Слуцкой.

Олимпийская чемпионка высказала мнение, что должна быть градация пенсий спортсменам.

«Олимпийским чемпионам давать одну сумму, серебряным — другую, бронзовым — третью. Наверное, было бы справедливо премировать каждого», - заметила она.

При этом жена пресс-секретаря президента России отметила, что вне ее компетенции называть какие-то суммы.

«Я не финансист и у меня нет доступа к государственным бюджетам», - заявила Татьяна Навка.

Около спорта,Ирина Слуцкая,Татьяна Навка,
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