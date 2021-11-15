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МОК согласовал форму спортсменов РФ на Олимпиаде-2022

Елена Прошина
53 минуты назад

Международный олимпийский комитет согласовал форму российской сборной для участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Об этом заявил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, сообщает ТАСС.

МОК согласовал форму спортсменов РФ на Олимпиаде-2022
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отметил глава организации, при обсуждении «традиционно были определенные сложности» и возникла дискуссия, однако по основным позициям представителям ОКР удалось убедить спортивных чиновников.

«Концепция будет схожа с той, что мы имели в Токио: будет размещена эмблема ОКР, будут все цвета российского триколора. В начале декабря компания Zasport представит ее широкой публике», — сказал Поздняков.

Напомним, что по решению Спортивного арбитражного суда (CAS) российские спортсмены не могут участвовать в крупных международных соревнованиях, в том числе на Олимпиадах и чемпионатах мира, под флагом России до 16 декабря 2022 года. Кроме того, запрещено и использование гимна и герба страны.

В результате на летних Олимпийских играх в Токио российская команда выступала под флагом ОКР, а вместо гимна использовался отрывок из первого концерта Чайковского.

Около спорта,Станислав Поздняков,ИТАР-ТАСС,
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