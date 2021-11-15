Олимпийский чемпион отправил премьера Польши к психиатру за слова о России

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал призыв вице-премьера Польши Петра Глиньского исключить Россию и Белоруссию из международных организаций и запретить им участие в спортивных соревнованиях. Как сообщает Sport24, биатлонист считает, что политику нужно провериться у психиатра.

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«Ни один умный человек такого бы не сказал. Вице-министру Польши надо провериться у психиатра. Причем здесь миграция и спорт? Думаю, что спортивные успехи России и Белоруссии выше, чем у Польши, поэтому так и бесятся», — заявил Тихонов.

Бывший спортсмен добавил, что такие призывы вице-премьера могут быть связаны с желанием Польши получить что-то от других государств на фоне кризиса. По мнению Тихонова, если поляки «не будут торговаться, то будут уже не поляки».

«Для них самое главное — купить и продать. Для этого и преследуют такие корыстные цели. Я понимаю там сказать про спортивные вещи: допинг, судейство. Это был бы другой разговор. А смешивать миграцию со спортом — болванство и неадекватность», — заключил Тихонов.

Напомним, что миграционный кризис на белорусско-польской границе обострился 8 ноября, после того как к границе приблизились несколько тысяч мигрантов. Беженцы хотели пройти через Польшу, чтобы достичь Германии, однако пограничники не пропустили их. После этого люди разбили лагерь, а Варшава стянула к участку солдат и военную технику.

При этом в Евросоюзе обвиняют в сложившейся ситуации и белорусские власти, и Россию, которая якобы причастна к перевозке мигрантов в Минск.