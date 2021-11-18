«Может, они не знают, как выглядит флаг России? У нас иногда и на соревнованиях организаторы переворачивают случайно флаги. Понятно, что это на самом деле умышленная история. Выпады болельщиков украинских по отношению к нашей стране даже на матчах, где Россия не играет, все равно почему-то происходят, и так или иначе все равно там фигурирует Россия. Они на этом просто хайпуют, делают фотографии, пресса о них рассказывает», — сказала Журова.