Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о нападении боснийских фанатов на болельщиков сборной Украины из-за перевернутого флага России во время матча восьмого тура отборочного этапа чемпионата мира 2022 года. Слова Журовой передает Eurostavka.
«Может, они не знают, как выглядит флаг России? У нас иногда и на соревнованиях организаторы переворачивают случайно флаги. Понятно, что это на самом деле умышленная история. Выпады болельщиков украинских по отношению к нашей стране даже на матчах, где Россия не играет, все равно почему-то происходят, и так или иначе все равно там фигурирует Россия. Они на этом просто хайпуют, делают фотографии, пресса о них рассказывает», — сказала Журова.
Потасовка между зрителями произошла в Зенице на стадионе «Билино Поле» на трибуне за воротами. Украинские фанаты принесли на сектор и вывесили вверх ногами российский триколор. По мнению журналистов, болельщики команды Боснии и Герцеговины из-за расположения цветов решили, что это флаг Сербии, и полезли в потасовку.
Встреча между сборными Боснии и Герцеговины и Украины прошла 16 ноября и завершилась победой гостей со счетом 2:0. В составе победителей отличились Александр Зинченко и Артем Довбик.