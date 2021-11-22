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Слуцкая высказалась о сидящих в Госдуме спортсменах

Елена Прошина
1 час назад

Бывшая фигуристка Ирина Слуцкая высказалась о том, что после завершения карьеры некоторые спортсмены становятся депутатами Госдумы. В Instagram она ответила на призывы некоторых подписчиков «идти в тренеры» и подчеркнула, что сейчас в нижней палате парламента работают лишь девять бывших атлетов из 450 народных избранников.

Слуцкая высказалась о сидящих в Госдуме спортсменах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Будто экс-спортсмены не могут заниматься ничем, кроме тренерства. Во-первых, в политике не так много спортсменов. Сейчас в ГД из 450 депутатов всего лишь девять экс-спортсменов. А самому молодому депутату ГД всего 22 года против спортсменов, которым в среднем 45+. Во-вторых, я считаю, что в Думе есть место любому человеку, за которого проголосовали избиратели», — заявила Слуцкая.

Фигуристка отметила, что среди депутатов есть «врачи, учителя, бизнесмены, артисты, директора» и другие люди, многие из которых имеют высшее образование и научные степени, а также прекрасно разбираются «не только в своей теме».

«Важно работать там, где тебе интересно, где у тебя есть навык, где ты готов всегда развиваться и никогда не останавливаться», — добавила экс-спортсменка.

При этом Слуцкая подчеркнула, что сама она не является депутатом. Сейчас бывшая фигуристка является председателем президиума Добровольного физкультурного союза, членом Совета при председателе Совфеда по взаимодействию с институтами гражданского общества, а также членом Общественного совета при Минспорте.

Около спорта,Ирина Слуцкая,Минспорта,Совет Федерации,Госдума,
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