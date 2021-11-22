Слуцкая высказалась о сидящих в Госдуме спортсменах

«Будто экс-спортсмены не могут заниматься ничем, кроме тренерства. Во-первых, в политике не так много спортсменов. Сейчас в ГД из 450 депутатов всего лишь девять экс-спортсменов. А самому молодому депутату ГД всего 22 года против спортсменов, которым в среднем 45+. Во-вторых, я считаю, что в Думе есть место любому человеку, за которого проголосовали избиратели», — заявила Слуцкая.