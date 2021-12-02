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1 час назад

Глава UFC заразился COVID

Глава UFC Дэйна Уайт сообщил, что заболел коронавирусом. Как он заявил в эфире The Jim Rome Podcast, который доступен на YouTube, на карантине находится он и вся его семья.

Глава UFC заразился COVID
Фото: ReutersReuters

«Мы поехали к моим родным. Вероятно, кто-там был уже болен. Мы возвращаемся, и у всех у нас положительный результат на COVID. Буквально вся семья заболела», — рассказал Уайт.

Как отмечает портал, Уайт прививался от COVID-19. Предположительно, глава UFC пропустит предстоящий турнир UFC Vegas 44, который состоится в ночь на 5 декабря.

Напомним, что ранее из-за нового штамма коронавируса «омикрон» был отменен финал Гран-при по фигурному катанию в японской Осаке.

В женском одиночном катании за медали побороться должны были сразу пять россиянок — Камила Валиева, Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых и Алёна Косторная.

Около спорта,Майя Хромых,Камила Валиева,Алена Косторная,Елизавета Туктамышева,Анна Щербакова,
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