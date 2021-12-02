Глава UFC заразился COVID

Глава UFC Дэйна Уайт сообщил, что заболел коронавирусом. Как он заявил в эфире The Jim Rome Podcast, который доступен на YouTube, на карантине находится он и вся его семья.
«Мы поехали к моим родным. Вероятно, кто-там был уже болен. Мы возвращаемся, и у всех у нас положительный результат на COVID. Буквально вся семья заболела», — рассказал Уайт.
Как отмечает портал, Уайт прививался от COVID-19. Предположительно, глава UFC пропустит предстоящий турнир UFC Vegas 44, который состоится в ночь на 5 декабря.
Напомним, что ранее из-за нового штамма коронавируса «омикрон» был отменен финал Гран-при по фигурному катанию в японской Осаке.
В женском одиночном катании за медали побороться должны были сразу пять россиянок — Камила Валиева, Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых и Алёна Косторная.