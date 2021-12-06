Тарасова рассказала о борьбе Ягудина с алкоголизмом

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала, как ее ученик, олимпийский чемпион Алексей Ягудин, боролся с зависимостью от алкоголя. Об этом наставница фигуристов поведала в эфире передачи «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.
Как отметила Тарасова, спасением для спортсмена стала любимая работа.
«Выпивал, не закусывал. Молодость да безответственность. Это не значит, что он не может выпить пять рюмок. Это ерунда, он это может делать. Но это не перешло тот предел… Алкоголические всякие наклонности в нем умерли», — заявила тренер.
Напомним, что в 2019 году Ягудин признался, что в молодости злоупотреблял алкоголем. Спасла его от зависимости Татьяна Тарасова — об этом он заявил в одном из своих интервью.
На Олимпийских играх 2002 спортсмен завоевал золотую медаль в одиночном выступлении. Четырехкратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы, двукратный победитель финалов Гран-при по фигурному катанию.