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1 час назад

Бойца ММА депортируют из РФ после гонок в Москве

Останкинский суд Москвы принял решение депортировать бойца ММА Чоршанбе Чоршанбиева из России, передает телеграм-канал Mash.

Суд постановил отправить Чоршанбиева в Таджикистан из-за нарушения миграционного законодательства и взыскать с него 5000 рублей. Боец будет ожидать выдворения в Центре временного содержания мигрантов.

Чоршанбиев объяснил происхождение видео с нарушениями ПДД

3 декабря в московской полиции сообщили о задержании Чоршанбиева. Сообщалось, что летом 26-летний спортсмен устроил гонки по Лефортовскому тоннелю и опубликовал в Instagram видео, на котором запечатлено нарушение. Роликом заинтересовались правоохранительные органы. Чоршанбиева задержали на МКАДе. У него не оказалось водительских прав российского образца и отсутствовал полис ОСАГО.

В августе этого года боец попал в ДТП в Казани. Чоршанбиев объяснил сотрудникам ГИБДД, что его подрезали, после чего он вылетел с дороги и врезался в столб.
Около спорта,Видео,ГИБДД,МВД,
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