Бойца ММА депортируют из РФ после гонок в Москве

Суд постановил отправить Чоршанбиева в Таджикистан из-за нарушения миграционного законодательства и взыскать с него 5000 рублей. Боец будет ожидать выдворения в Центре временного содержания мигрантов.

3 декабря в московской полиции сообщили о задержании Чоршанбиева. Сообщалось, что летом 26-летний спортсмен устроил гонки по Лефортовскому тоннелю и опубликовал в Instagram видео, на котором запечатлено нарушение. Роликом заинтересовались правоохранительные органы. Чоршанбиева задержали на МКАДе. У него не оказалось водительских прав российского образца и отсутствовал полис ОСАГО.