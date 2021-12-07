Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+3° в 
USD 73.67EUR 83.11
Войти в почту
1 час назад

18-летняя фигуристка погибла с женихом в Сан-Марино

18-летняя итальянская фигуристка Элли Маттиуццо вместе с женихом погибла в автокатастрофе в Сан-Марино. Об этом сообщает Lenta.ru.

18-летняя итальянская фигуристка Элли Маттиуццо вместе с женихом погибла в автокатастрофе в Сан-Марино
1/8 18-летняя итальянская фигуристка Элли Маттиуццо вместе с женихом погибла в автокатастрофе в Сан-Марино
Фото: Instagram
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
Автомобиль спортсменки Fiat 500, в котором фигуристка находилась вместе со своим женихом, выехал на встречную полосу в окрестностях Сан-Марино и столкнулся с другой машиной
2/8 Автомобиль спортсменки Fiat 500, в котором фигуристка находилась вместе со своим женихом, выехал на встречную полосу в окрестностях Сан-Марино и столкнулся с другой машиной
Фото: Instagram
Пара погибла на месте
3/8 Пара погибла на месте
Фото: Instagram
Водитель другой машины получил серьезные травмы
4/8 Водитель другой машины получил серьезные травмы
Фото: Instagram
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
Маттиуццо в составе сборной Италии участвовала в чемпионате мира среди юниоров по синхронному катанию в Швейцарии
5/8 Маттиуццо в составе сборной Италии участвовала в чемпионате мира среди юниоров по синхронному катанию в Швейцарии
Фото: Instagram
В свободное время она увлекалась автомобильными гонками
6/8 В свободное время она увлекалась автомобильными гонками
Фото: Instagram
7/8 
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
8/8 

Автомобиль спортсменки Fiat 500, в котором фигуристка находилась вместе со своим женихом, выехал на встречную полосу в окрестностях Сан-Марино и столкнулся с другой машиной. Пара погибла на месте. Водитель другой машины получил серьезные травмы.

Маттиуццо в составе сборной Италии участвовала в чемпионате мира среди юниоров по синхронному катанию в Швейцарии. В свободное время она увлекалась автомобильными гонками.

Около спорта,Фото,
11
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители