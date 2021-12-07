18-летняя итальянская фигуристка Элли Маттиуццо вместе с женихом погибла в автокатастрофе в Сан-Марино. Об этом сообщает Lenta.ru.

1/8 18-летняя итальянская фигуристка Элли Маттиуццо вместе с женихом погибла в автокатастрофе в Сан-Марино Фото: Instagram Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/8 Автомобиль спортсменки Fiat 500, в котором фигуристка находилась вместе со своим женихом, выехал на встречную полосу в окрестностях Сан-Марино и столкнулся с другой машиной Фото: Instagram 3/8 Пара погибла на месте Фото: Instagram 4/8 Водитель другой машины получил серьезные травмы Фото: Instagram Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/8 Маттиуццо в составе сборной Италии участвовала в чемпионате мира среди юниоров по синхронному катанию в Швейцарии Фото: Instagram 6/8 В свободное время она увлекалась автомобильными гонками Фото: Instagram 7/8 Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/8

Автомобиль спортсменки Fiat 500, в котором фигуристка находилась вместе со своим женихом, выехал на встречную полосу в окрестностях Сан-Марино и столкнулся с другой машиной. Пара погибла на месте. Водитель другой машины получил серьезные травмы.