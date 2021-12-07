18-летняя итальянская фигуристка Элли Маттиуццо вместе с женихом погибла в автокатастрофе в Сан-Марино. Об этом сообщает Lenta.ru.
Автомобиль спортсменки Fiat 500, в котором фигуристка находилась вместе со своим женихом, выехал на встречную полосу в окрестностях Сан-Марино и столкнулся с другой машиной. Пара погибла на месте. Водитель другой машины получил серьезные травмы.
Маттиуццо в составе сборной Италии участвовала в чемпионате мира среди юниоров по синхронному катанию в Швейцарии. В свободное время она увлекалась автомобильными гонками.