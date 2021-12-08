Боярский прокомментировал ничью «Зенита» с «Челси»

Михаил Боярский в интервью «Спорт-Экспрессу» поделился своими ощущениями от ничьей «Зенита» с «Челси» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Актер назвал результат российских футболистов победой, которую «по достоинству оценят все европейские соперники».
«Они доказали свою состоятельность. Это бесспорно лучшая команда страны. Все европейские соперники теперь оценят игру "Зенита" по достоинству и поставят команду на высокий пьедестал. Это клуб, против которого нужно приложить максимальное количество усилий, чтобы в матче с ним одержать победу», — приводятся в материале слова Боярского.
На данный момент, по словам актера, главными задачами клуба является лечение травм Дзюбы и Азмуна. Боярский также отметил игру Оздоева, который забил последний гол в ворота «Челси».
«Такой гол забил! Нужно иметь еще моральные силы, чтобы не опустились руки и забить последний гол, который можно приравнивать к победному. Теперь уже не так страшен черт, как его малюют. "Зенит" — очень сильная европейская команда. Против них нужно держать ухо востро. Они будут еще развиваться. Семак молодец, Тимощук тоже замечательный тренер. Поэтому в запасе у нас имеется еще много козырей. В этот раз не сразу получилось, но, замена сыграла. Очень вовремя выпустили Оздоева», — подчеркнул Боярский.
Отметим, что со счетом в пять очков «Зенит» занял третье место в группе H Лиги чемпионов, выйдя в плей-офф Лиги Европы.