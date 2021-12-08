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27 минут назад

Боярский прокомментировал ничью «Зенита» с «Челси»

Михаил Боярский в интервью «Спорт-Экспрессу» поделился своими ощущениями от ничьей «Зенита» с «Челси» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Актер назвал результат российских футболистов победой, которую «по достоинству оценят все европейские соперники».

Боярский прокомментировал ничью «Зенита» с «Челси»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Они доказали свою состоятельность. Это бесспорно лучшая команда страны. Все европейские соперники теперь оценят игру "Зенита" по достоинству и поставят команду на высокий пьедестал. Это клуб, против которого нужно приложить максимальное количество усилий, чтобы в матче с ним одержать победу», — приводятся в материале слова Боярского.

На данный момент, по словам актера, главными задачами клуба является лечение травм Дзюбы и Азмуна. Боярский также отметил игру Оздоева, который забил последний гол в ворота «Челси».

«Такой гол забил! Нужно иметь еще моральные силы, чтобы не опустились руки и забить последний гол, который можно приравнивать к победному. Теперь уже не так страшен черт, как его малюют. "Зенит" — очень сильная европейская команда. Против них нужно держать ухо востро. Они будут еще развиваться. Семак молодец, Тимощук тоже замечательный тренер. Поэтому в запасе у нас имеется еще много козырей. В этот раз не сразу получилось, но, замена сыграла. Очень вовремя выпустили Оздоева», — подчеркнул Боярский.

Отметим, что со счетом в пять очков «Зенит» занял третье место в группе H Лиги чемпионов, выйдя в плей-офф Лиги Европы.

Около спорта,Михаил Боярский,Зенит,
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