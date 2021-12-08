Боярский прокомментировал ничью «Зенита» с «Челси»

«Такой гол забил! Нужно иметь еще моральные силы, чтобы не опустились руки и забить последний гол, который можно приравнивать к победному. Теперь уже не так страшен черт, как его малюют. "Зенит" — очень сильная европейская команда. Против них нужно держать ухо востро. Они будут еще развиваться. Семак молодец, Тимощук тоже замечательный тренер. Поэтому в запасе у нас имеется еще много козырей. В этот раз не сразу получилось, но, замена сыграла. Очень вовремя выпустили Оздоева», — подчеркнул Боярский.