Олимпийская чемпионка назвала трансгендеров угрозой спорта

Олимпийская чемпионка назвала трансгендеров главной проблемой большого спорта. МОК вскоре может допустить их участие в соревнованиях, однако это нарушит соотношение сил. Таким мнением поделилась депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Она отметила, что политические бойкоты вызывают меньшее беспокойство, чем неопределенность в вопросе выбора пола спортсменами. Из-за этого, считает чемпионка, под угрозой может оказаться женский спорт на Играх.
«Олимпийскому движению ничего не угрожает. Если бы они запретили своим спортсменам поехать на Олимпиаду в Пекин, это бы уже угрожало. Самая большая угроза, в моем понимании,— не политические бойкоты, а то, что с трансгендерами происходит. Сам человек может определить, за какой пол он выступает. Это сейчас начинает происходить, и МОК почти разрешил это. И тут вопрос, будет ли женский спорт вообще на Олимпиаде после этого», - отметила Журова.
Она также заявила, что Олимпийское движение таким образом ставит всех в очень неудобное положение.
«Чтобы трансгендеры появились в составе той или иной команды, многим странам надо поменять национальное спортивное законодательство. Но мы же понимаем, что не все страны готовы к этому. Получается, что уже приезд на Олимпиаду разных команд будет не очень равным. В каких-то будут трансгендеры. А другие страны будут обвинять: почему вы этого не сделали? У вас было такое право, а вы не воспользовались. Поэтому бойкоты политические — это первые ласточки, которые уже были. А новые тенденции — более страшные для олимпийского движения», - резюмировала спортсменка.
Зимняя Олимпиада состоится в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.