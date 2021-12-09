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56 минут назад

Олимпийская чемпионка назвала трансгендеров угрозой спорта

Олимпийская чемпионка назвала трансгендеров главной проблемой большого спорта. МОК вскоре может допустить их участие в соревнованиях, однако это нарушит соотношение сил. Таким мнением поделилась депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Олимпийская чемпионка назвала трансгендеров угрозой спорта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Она отметила, что политические бойкоты вызывают меньшее беспокойство, чем неопределенность в вопросе выбора пола спортсменами. Из-за этого, считает чемпионка, под угрозой может оказаться женский спорт на Играх.

«Олимпийскому движению ничего не угрожает. Если бы они запретили своим спортсменам поехать на Олимпиаду в Пекин, это бы уже угрожало. Самая большая угроза, в моем понимании,— не политические бойкоты, а то, что с трансгендерами происходит. Сам человек может определить, за какой пол он выступает. Это сейчас начинает происходить, и МОК почти разрешил это. И тут вопрос, будет ли женский спорт вообще на Олимпиаде после этого», - отметила Журова.

Она также заявила, что Олимпийское движение таким образом ставит всех в очень неудобное положение.

«Чтобы трансгендеры появились в составе той или иной команды, многим странам надо поменять национальное спортивное законодательство. Но мы же понимаем, что не все страны готовы к этому. Получается, что уже приезд на Олимпиаду разных команд будет не очень равным. В каких-то будут трансгендеры. А другие страны будут обвинять: почему вы этого не сделали? У вас было такое право, а вы не воспользовались. Поэтому бойкоты политические — это первые ласточки, которые уже были. А новые тенденции — более страшные для олимпийского движения», - резюмировала спортсменка.

Зимняя Олимпиада состоится в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

Около спорта,Светлана Журова,Госдума,Радиостанция "Говорит Москва",
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