Олимпийская чемпионка назвала трансгендеров угрозой спорта

«Чтобы трансгендеры появились в составе той или иной команды, многим странам надо поменять национальное спортивное законодательство. Но мы же понимаем, что не все страны готовы к этому. Получается, что уже приезд на Олимпиаду разных команд будет не очень равным. В каких-то будут трансгендеры. А другие страны будут обвинять: почему вы этого не сделали? У вас было такое право, а вы не воспользовались. Поэтому бойкоты политические — это первые ласточки, которые уже были. А новые тенденции — более страшные для олимпийского движения», - резюмировала спортсменка.