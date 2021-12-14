Специальная Олимпиада - скоро в России. Что это такое и зачем смотреть

Многие знают про Паралимпийские игры, однако не все слышали про Специальную Олимпиаду. Тем не менее эти игры являются не менее важными – в них участвуют люди с особенностями ментального развития. Их история началась с сестры президента США Джона Кеннеди – Юнис. Ее сестра страдала психическим расстройством. В 1962 году она опубликовала знаменитое обращение к согражданам, в котором не побоялась публично объявить о болезни сестры президента Америки и назвала несправедливым то, что людей с особенностями развития изолируют.

Фото: Coca-Cola Coca-Cola

И в 1968 года в Чикаго были проведены первые международные Специальные Олимпийские игры, на которых 1000 спортсменов с особенностями развития представили 26 штатов и Канаду в трех видах спорта: легкая атлетика, плавание и хоккей на полу.

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А в 2023 году Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады впервые пройдут в России, а именно в Казани, и посмотреть их и поддержать спортсменов сможет любой желающий. Игры включают семь видов спорта: горнолыжный спорт, сноуборд, флорбол, лыжные гонки, фигурное катание, шорт-трек и бег на снегоступах.

Компания Coca-Cola - партнер-основатель Специальной Олимпиады еще с 1968 года и поддерживает проведение Всемирных зимних игр в России. «Идея этих соревнований в том, чтобы дать возможность спортсменам с особенностями ментального развития проявить себя, как делают на соревнованиях их типично развивающиеся сверстники. Мы верим в то, что это позволит им раскрыть свой потенциал и поддержит развитие инклюзивного общества», - рассказал Энди Бакингем, вице-президент подразделения Coca-Cola в Европе, генеральный менеджер Coca-Cola в России и Белоруссии.

В России насчитывается около 130 000 специальных атлетов и чрезвычайно важно дать каждому из них возможность проявить себя. Специальная Олимпиада оказывает также поддержку членам семей атлетов, проводит программы по оздоровлению и социализации атлетов - в этом, по мнению Coca-Cola, заключается большая ценность этой инициативы.

В России Coca-Cola на протяжении многих лет поддерживает инициативы, направленные на развитие инклюзии в обществе - процесса включения в активную жизнь общества людей с инвалидностью или ментальными особенностями.

В числе этих мер: строительство инклюзивных площадок для детей и подростков совместно с Фондом «Обнаженные сердца». Таких площадок уже 13 в разных городах;

проведение юнифайд-матчей, где в одной команде играют атлеты с особенностями развития и без, и реализация программы «Юнифайд лидерство». Цель проекта – помочь спортсменам с особенностями ментального развития проявить свои лидерские качества. В рамках проекта спортивные юнифайд-пары (объединения двух спортсменов, в которых один представитель – атлет с особенностями интеллектуального развития, а другой без) организовывают собственные соревнования по юнифайд-спорту в своем регионе, районе или школе. Спорт может быть самый разный, например, уже проходили соревнования по эвенкийскому футболу (национальному футболу Республики Саха, в который дети играют прямо на снегу);

привлечение спортсменов с особенностями ментального развития к работе на крупных спортивных соревнованиях, например, на Чемпионате мира по пляжному футболу в Москве в 2021, матчах ЕВРО-2020, прошедших в Санкт-Петербурге, на Всемирной зимней универсиаде в Красноярске в 2019 году, Чемпионате мира по футболу FIFA 2018, Кубке Конфедераций 2017;

создание совместно с фондом «Обнаженные сердца» первого в РФ обзора существующих международных и российских программ сопровождаемого трудоустройства для людей с аутизмом и/или интеллектуальными нарушениями. На основе этого обзора в ближайший год будет запущен пилотный проект по инклюзивному трудоустройству в трех городах России.

Еще одна инициатива Coca-Cola, о которой стоит рассказать отдельно, - социальный проект «Рождественский Караван», который стартовал 3 декабря – но присоединится к нему можно и сейчас. Это традиционный социальный проект с более чем 20-летней историей, в 2021 году в путь отправляется уже 21-й Караван компании.

Проект запустили на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ. Его цель – поддержать атлетов Специальной Олимпиады в России.

Путешествие Каравана проходит в онлайн-формате. Он пройдет по всей территории России – от Владивостока до Санкт-Петербурга, а помочь его продвижению может любой желающий - с помощью обычной ходьбы, а также выполняя спортивные упражнения и делясь результатами в специальном мобильном приложении. Все участники акции будут создавать «волшебную энергию», которая приведет Караван в движение и поможет ему пройти весь маршрут.

Проект уже поддерживают многие известные люди, например, известный хоккеист Александр Овечкин, который также является Послом Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады.