Специальная Олимпиада - скоро в России. Что это такое и зачем смотреть

Многие знают про Паралимпийские игры, однако не все слышали про Специальную Олимпиаду. Тем не менее эти игры являются не менее важными – в них участвуют люди с особенностями ментального развития. Их история началась с сестры президента США Джона Кеннеди – Юнис. Ее сестра страдала психическим расстройством. В 1962 году она опубликовала знаменитое обращение к согражданам, в котором не побоялась публично объявить о болезни сестры президента Америки и назвала несправедливым то, что людей с особенностями развития изолируют.
И в 1968 года в Чикаго были проведены первые международные Специальные Олимпийские игры, на которых 1000 спортсменов с особенностями развития представили 26 штатов и Канаду в трех видах спорта: легкая атлетика, плавание и хоккей на полу.
А в 2023 году Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады впервые пройдут в России, а именно в Казани, и посмотреть их и поддержать спортсменов сможет любой желающий. Игры включают семь видов спорта: горнолыжный спорт, сноуборд, флорбол, лыжные гонки, фигурное катание, шорт-трек и бег на снегоступах.
Компания Coca-Cola - партнер-основатель Специальной Олимпиады еще с 1968 года и поддерживает проведение Всемирных зимних игр в России. «Идея этих соревнований в том, чтобы дать возможность спортсменам с особенностями ментального развития проявить себя, как делают на соревнованиях их типично развивающиеся сверстники. Мы верим в то, что это позволит им раскрыть свой потенциал и поддержит развитие инклюзивного общества», - рассказал Энди Бакингем, вице-президент подразделения Coca-Cola в Европе, генеральный менеджер Coca-Cola в России и Белоруссии.
В России насчитывается около 130 000 специальных атлетов и чрезвычайно важно дать каждому из них возможность проявить себя. Специальная Олимпиада оказывает также поддержку членам семей атлетов, проводит программы по оздоровлению и социализации атлетов - в этом, по мнению Coca-Cola, заключается большая ценность этой инициативы.
В России Coca-Cola на протяжении многих лет поддерживает инициативы, направленные на развитие инклюзии в обществе - процесса включения в активную жизнь общества людей с инвалидностью или ментальными особенностями.
Еще одна инициатива Coca-Cola, о которой стоит рассказать отдельно, - социальный проект «Рождественский Караван», который стартовал 3 декабря – но присоединится к нему можно и сейчас. Это традиционный социальный проект с более чем 20-летней историей, в 2021 году в путь отправляется уже 21-й Караван компании.
Проект запустили на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ. Его цель – поддержать атлетов Специальной Олимпиады в России.
Путешествие Каравана проходит в онлайн-формате. Он пройдет по всей территории России – от Владивостока до Санкт-Петербурга, а помочь его продвижению может любой желающий - с помощью обычной ходьбы, а также выполняя спортивные упражнения и делясь результатами в специальном мобильном приложении. Все участники акции будут создавать «волшебную энергию», которая приведет Караван в движение и поможет ему пройти весь маршрут.
Проект уже поддерживают многие известные люди, например, известный хоккеист Александр Овечкин, который также является Послом Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады.
После того, как Караван финиширует, Coca-Cola сделает благотворительный взнос в поддержку региональных центров Специальной Олимпиады России. Пожертвование осуществляется от лица всех участников Каравана.