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1 час назад

Специальная Олимпиада - скоро в России. Что это такое и зачем смотреть

Многие знают про Паралимпийские игры, однако не все слышали про Специальную Олимпиаду. Тем не менее эти игры являются не менее важными – в них участвуют люди с особенностями ментального развития. Их история началась с сестры президента США Джона Кеннеди – Юнис. Ее сестра страдала психическим расстройством. В 1962 году она опубликовала знаменитое обращение к согражданам, в котором не побоялась публично объявить о болезни сестры президента Америки и назвала несправедливым то, что людей с особенностями развития изолируют.

Специальная Олимпиада - скоро в России. Что это такое и зачем смотреть
Фото: Coca-ColaCoca-Cola

И в 1968 года в Чикаго были проведены первые международные Специальные Олимпийские игры, на которых 1000 спортсменов с особенностями развития представили 26 штатов и Канаду в трех видах спорта: легкая атлетика, плавание и хоккей на полу.

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А в 2023 году Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады впервые пройдут в России, а именно в Казани, и посмотреть их и поддержать спортсменов сможет любой желающий. Игры включают семь видов спорта: горнолыжный спорт, сноуборд, флорбол, лыжные гонки, фигурное катание, шорт-трек и бег на снегоступах.

Компания Coca-Cola - партнер-основатель Специальной Олимпиады еще с 1968 года и поддерживает проведение Всемирных зимних игр в России. «Идея этих соревнований в том, чтобы дать возможность спортсменам с особенностями ментального развития проявить себя, как делают на соревнованиях их типично развивающиеся сверстники. Мы верим в то, что это позволит им раскрыть свой потенциал и поддержит развитие инклюзивного общества», - рассказал Энди Бакингем, вице-президент подразделения Coca-Cola в Европе, генеральный менеджер Coca-Cola в России и Белоруссии.

В России насчитывается около 130 000 специальных атлетов и чрезвычайно важно дать каждому из них возможность проявить себя. Специальная Олимпиада оказывает также поддержку членам семей атлетов, проводит программы по оздоровлению и социализации атлетов - в этом, по мнению Coca-Cola, заключается большая ценность этой инициативы.

В России Coca-Cola на протяжении многих лет поддерживает инициативы, направленные на развитие инклюзии в обществе - процесса включения в активную жизнь общества людей с инвалидностью или ментальными особенностями.

В числе этих мер:
  • строительство инклюзивных площадок для детей и подростков совместно с Фондом «Обнаженные сердца». Таких площадок уже 13 в разных городах;
  • проведение юнифайд-матчей, где в одной команде играют атлеты с особенностями развития и без, и реализация программы «Юнифайд лидерство». Цель проекта – помочь спортсменам с особенностями ментального развития проявить свои лидерские качества. В рамках проекта спортивные юнифайд-пары (объединения двух спортсменов, в которых один представитель – атлет с особенностями интеллектуального развития, а другой без) организовывают собственные соревнования по юнифайд-спорту в своем регионе, районе или школе. Спорт может быть самый разный, например, уже проходили соревнования по эвенкийскому футболу (национальному футболу  Республики Саха, в который дети играют прямо на снегу);
  • привлечение спортсменов с особенностями ментального развития к работе на крупных спортивных соревнованиях, например, на Чемпионате мира по пляжному футболу в Москве в 2021, матчах ЕВРО-2020, прошедших в Санкт-Петербурге, на Всемирной зимней универсиаде в Красноярске в 2019 году, Чемпионате мира по футболу FIFA 2018, Кубке Конфедераций 2017;
  • создание совместно с фондом «Обнаженные сердца» первого в РФ обзора существующих международных и российских программ сопровождаемого трудоустройства для людей с аутизмом и/или интеллектуальными нарушениями. На основе этого обзора в ближайший год будет запущен пилотный проект по инклюзивному трудоустройству в трех городах России.

Еще одна инициатива Coca-Cola, о которой стоит рассказать отдельно, - социальный проект «Рождественский Караван», который стартовал 3 декабря – но присоединится к нему можно и сейчас. Это традиционный социальный проект с более чем 20-летней историей, в 2021 году в путь отправляется уже 21-й Караван компании.

Проект запустили на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ. Его цель – поддержать атлетов Специальной Олимпиады в России.

Путешествие Каравана проходит в онлайн-формате. Он пройдет по всей территории России – от Владивостока до Санкт-Петербурга, а помочь его продвижению может любой желающий - с помощью обычной ходьбы, а также выполняя спортивные упражнения и делясь результатами в специальном мобильном приложении. Все участники акции будут создавать «волшебную энергию», которая приведет Караван в движение и поможет ему пройти весь маршрут.

Проект уже поддерживают многие известные люди, например, известный хоккеист Александр Овечкин, который также является Послом Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады.

После того, как Караван финиширует, Coca-Cola сделает благотворительный взнос в поддержку региональных центров Специальной Олимпиады России. Пожертвование осуществляется от лица всех участников Каравана.

Около спорта,Александр Овечкин,Джон Кеннеди,Coca-Cola,
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