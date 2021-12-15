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2 часа назад

Слуцкий рассказал Собчак о негативных сторонах России и вспомнил об СССР

Бывший главный тренер сборной России и наставник «Рубина» Леонид Слуцкий в интервью с журналисткой Ксенией Собчак озвучил негативные стороны жизни в России. Полная версия видео доступна в YouTube.

Слуцкий рассказал о негативных сторонах России
Фото: ТАССТАСС

50-летний специалист отметил, что в России ему не нравится коррупция, а также подобострастие. Он отдельно отметил желание местных начальников «что-то урвать», пробившись во власть. Слуцкий также утверждает, что в Европе чиновники ответственнее подходят к своим обязанностям, чем в России.

Корни проблем Слуцкий видит в эпохе СССР, где, по его словам, все были «несунами». По мнению тренера, советские граждане систематически выносили с предприятий вещи, которые были им не всегда нужны. Собчак назвала это хватательным рефлексом и тренер «Рубина» с этим определением согласился. Он добавил, что это качество передалось дальше.

Слуцкий известен по работе в «Крыльях Советов», ФК «Москва», ЦСКА. Он также работал за границей. В Англии российский специалист возглавлял «Халл Сити». В Нидерландах работал в «Витессе».

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