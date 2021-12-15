Олимпийский чемпион заявил о развитии Паркинсона у Губерниева

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал слова Дмитрия Губерниева , который назвал его «жалкой и ничтожной личностью». В беседе со Sport24 он заявил, что у комментатора развивается болезнь Паркинсона «все больше и больше».

«Дурак дураком. Просто болван. У меня ощущение, что у Губерниева болезнь Паркинсона развивается все больше и больше. Не встречал ни одного человека, который относился бы к нему нормально», — сказал Тихонов.

Ранее Тихонов уже рассказывал о своем отношении к Губерниеву. По его словам, он «головой трясет как при Паркинсоне». При этом в переписки он с ним вступал только в Сети, а сейчас не хочет его «ни видеть, ни слышать».