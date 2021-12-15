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1 час назад

Олимпийский чемпион заявил о развитии Паркинсона у Губерниева

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал слова Дмитрия Губерниева, который назвал его «жалкой и ничтожной личностью». В беседе со Sport24 он заявил, что у комментатора развивается болезнь Паркинсона «все больше и больше».

Олимпийский чемпион заявил о развитии Паркинсона у Губерниева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Дурак дураком. Просто болван. У меня ощущение, что у Губерниева болезнь Паркинсона развивается все больше и больше. Не встречал ни одного человека, который относился бы к нему нормально», — сказал Тихонов.

Напомним, что ранее в интервью Губерниев обвинил Тихонова в ненависти к России, назвав спортсмена «фуфлом и ничтожной личностью».

Ранее Тихонов уже рассказывал о своем отношении к Губерниеву. По его словам, он «головой трясет как при Паркинсоне». При этом в переписки он с ним вступал только в Сети, а сейчас не хочет его «ни видеть, ни слышать».

Около спорта,Дмитрий Губерниев,Александр Тихонов,
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