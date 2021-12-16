Футболист Дмитрий Тарасов вслед за экс-супругой Ольгой Бузовой стал певцом. В среду на YouTube-канале «ФК на спорте» вышел клип на песню «Мне тебя мало».

Это трек в стиле «нежный рэп», который начинается с детского голоса.

«Папочка, я тебя люблю! Папочка, приезжай скорее!» — говорит девочка, вероятно, одна из дочерей приостановившего карьеру игрока клуба «Велес».

Далее следует текст о том, как хорошо возвращаться домой, туда, где тебя ждут, где царят тепло и уют.

Пользователи Сети сразу заметили нестыковку в словах и поступках бывшего супруга певицы и телеведущей Ольги Бузовой. В 2016 году, когда пара развелась, среди вероятных причин разрыва называлось желание публичности у звезды «Дома-2», то, что она все выставляла напоказ в своих соцсетях. И теперь же, по мнению подписчиков, спортсмен сам идет по тому же пути.

«Вот она, непубличность. Бежал от Бузовой, потому что она постоянно была на публику… А сейчас готов из каждого утюга трубить о том, что у него происходит дома, построенного у кладбища и полигона промышленных отходов», — написал один из комментаторов ролика.

«Чек "Как из известного футболиста стать посмешищем": марафоны, гивы, вот запел теперь каким-то козлиным голосом. Все денежку малую зарабатывает, хотя от этого детям чаще подгузники не меняются, к сожалению», — отметил другой пользователь Сети.

«Смешно, конечно, голос лучше, чем у Бузовой, просто смешно, что теперь он начал петь, Оле будет смешно», – считают комментаторы.