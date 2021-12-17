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1 час назад

Госдума одобрила введение паспортов болельщиков

Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон об идентификации зрителей на спортивных мероприятиях, так называемом «паспорте болельщика». Как сообщает ТАСС, «Fan ID» начнут действовать с 1 июня 2022 года.

Госдума одобрила введение паспортов болельщиков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Документ вводит понятие «персонифицированная карта для посещения спортивного соревнования» — электронный сертификат, необходимый для идентификации зрителя, участника и иных лиц, задействованных в проведении турнира, в целях обеспечения безопасности и общественного порядка. Получить «паспорт болельщика» можно на портале госуслуг.

Власти определят перечень официальных спортивных соревнований, при посещении которых станет обязательной идентификация болельщиков. Продажа билетов на такие соревнования будет осуществляться при наличии действующего Fan ID, а позднее его необходимо будет предъявить на входе. Организаторов таких турниров обяжут передавать данные в информационную систему идентификации болельщиков в установленном кабмином порядке.

Решение о том, на каких именно турнирах будет обязательной идентификация, примет правительство РФ «с учетом особенностей отдельного вида спорта и в зависимости от уровня проведения спортивного соревнования».

Около спорта,Госдума,Правительство РФ,
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