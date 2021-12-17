Госдума одобрила введение паспортов болельщиков

Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон об идентификации зрителей на спортивных мероприятиях, так называемом «паспорте болельщика». Как сообщает ТАСС, «Fan ID» начнут действовать с 1 июня 2022 года.

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Документ вводит понятие «персонифицированная карта для посещения спортивного соревнования» — электронный сертификат, необходимый для идентификации зрителя, участника и иных лиц, задействованных в проведении турнира, в целях обеспечения безопасности и общественного порядка. Получить «паспорт болельщика» можно на портале госуслуг.

Власти определят перечень официальных спортивных соревнований, при посещении которых станет обязательной идентификация болельщиков. Продажа билетов на такие соревнования будет осуществляться при наличии действующего Fan ID, а позднее его необходимо будет предъявить на входе. Организаторов таких турниров обяжут передавать данные в информационную систему идентификации болельщиков в установленном кабмином порядке.