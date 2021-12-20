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1 час назад

«Чемпионат» получил награду «За развитие спортивной медиаотрасли»

Эксперты оценили мировые достижения проекта и вклад в российскую индустрию спортивных медиа

«Чемпионат» получил награду «За развитие спортивной медиаотрасли»
Фото: Championat.comChampionat.com

Портал Championat.com (входит в Rambler&Co) стал обладателем статуэтки «За развитие спортивной медиаотрасли» III Всероссийской премии спортивных комментаторов «Голос Спорта».

Антон Сучков, директор по цифровой стратегии медиахолдинга Rambler&Co, управляющий директор «Чемпионата»:

«Чемпионат» выходит за рамки привычного понимания спортивного СМИ, привлекая все больше внимания новой аудитории. Награда «За развитие спортивной медиаотрасли» – результат масштабной работы всей команды проекта, которая прилагала максимум усилий для освещения крупных спортивных событий 2021 года. Мы очень благодарны за оказанное нам доверие читателей, количество которых растет вместе с развитием “Чемпионата”».

В 2021 году «Чемпионат» вошел в Топ-4 спортивных СМИ мира, по данным израильской компании SimilarWeb, опередив французский L’Equipe, испанский Mundo Deportivo, британский Sky Sports и американский NBS Sports. В российском сегменте спортивных СМИ «Чемпионат» уверенно держит первое место.

Организатором и учредителем премии «Голос спорта» выступает Российская ассоциация спортивных комментаторов при поддержке Олимпийского комитета России. В этом году номинантами стали комментаторы и эксперты, освещавшие XXXII летние Олимпийские игры в Токио, Чемпионат Европы и матчи отборочного цикла Чемпионата мира по футболу и другие крупнейшие российские и международные соревнования.

Около спорта,Рамблер,Чемпионат.com,
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