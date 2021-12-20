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1 час назад

Ягудин высказался о вакцинации и QR-кодах

QR-коды из-за коронавируса вводятся по всему миру и совершенно непонятно такое негативное отношение к ним в России. Об этом в интервью «Газете.Ru» заявил олимпийский чемпион, ведущий «Ледникового периода» Алексей Ягудин.

Ягудин высказался о вакцинации и QR-кодах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее Госдума в первом чтении приняла законопроект о доступе в общественные места по ковид-сертификатам с данными о вакцинации. Документ предполагает, что для посещения массовых мероприятий, культурных учреждений, общепита и торговых объектов потребуется предъявлять либо QR-код с данными о прививке от коронавируса, либо документ о перенесенном ковиде, либо медицинский отвод от вакцинации.

По словам Ягудина, QR-коды вводятся по всему миру.

«Мы не единственная такая «ужасная» страна с такой «ужасной» политикой. Почему бы не вакцинироваться и спать спокойно? Я не понимаю этой истерии. Почему люди выступают со словами - «мы против»? Против чего? Против своего же здоровья?» - поинтересовался он.

Фигурист также подчеркнул, что не боится нового штамма «омикрон», так как уже давно вакцинировался.

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«Вакцинировался и сплю спокойно. Это как «заплатил налоги и спи спокойно». Люди настолько скептически к этому вопросу относятся... А я топил и буду топить за вакцинацию», - заметил он.

Новый штамм коронавируса B.1.1.529 изначально был выявлен в Южной Африке. Всемирная организация здравоохранения назвала его греческой буквой «омикрон» и включила в группу «вызывающих обеспокоенность». Новый штамм начал быстро распространятся по миру. Из-за резкого скачка заболеваемости, вызванного «омикроном», в Лондоне ввели режим ЧС. 19 декабря в Великобритании было зарегистрировано почти 82 тыс. новых случаев COVID-19 — почти в два раза больше, чем неделей ранее.

Около спорта,Алексей Ягудин,ВОЗ,Госдума,Газета.Ru,
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