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2 часа назад

Губерниев: избившие Соловьёва должны понести серьёзное наказание

Дмитрий Губерниев прокомментировал избиение олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьёва.

Губерниев: избившие Соловьёва должны понести наказание
Фото: ТАССТАСС

«Здоровья Диме Соловьёву. Он блестящий спортсмен и настоящий мужик. Подонки, избившие фигуриста, должны понести серьёзное наказание», — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

Драка произошла в ночь с 20 на 21 декабря возле караоке-бара в Москве. 32-летний фигурист заступился за двукратную чемпионку Европы по кёрлингу Анну Сидорову. После инцидента Соловьёв был доставлен в Боткинскую больницу и помещён в нейрохирургическое отделение.

Полицейские по горячим следам задержали двух подозреваемых. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Около спорта,Анна Сидорова,Дмитрий Губерниев,Дмитрий Соловьев,
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