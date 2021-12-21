Губерниев: избившие Соловьёва должны понести наказание

Драка произошла в ночь с 20 на 21 декабря возле караоке-бара в Москве. 32-летний фигурист заступился за двукратную чемпионку Европы по кёрлингу Анну Сидорову. После инцидента Соловьёв был доставлен в Боткинскую больницу и помещён в нейрохирургическое отделение.