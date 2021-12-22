«Подонки! Трое на одного»: Жулин об избиении Соловьёва

Двукратный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Александр Жулин прокомментировал информацию об избиении олимпийского чемпиона Дмитрия Соловьёва. Фигурист вступился за свою девушку Анну Сидорову, которая является двукратной чемпионкой Европы по кёрлингу.

Фото: САФОНОВ АЛЕКСАНДР, «ЧЕМПИОНАТ» САФОНОВ АЛЕКСАНДР, «ЧЕМПИОНАТ»

В комментарии к посту олимпийской чемпионки Татьяны Навки об этом инциденте Жулин написал: «Подонки! Трое на одного. Димка, всё будет хорошо».

Жулин в паре с Майей Усовой стал бронзовым призёром Олимпийских игр 1992 года, серебряным призёром Игр 1994 года. Они также становились чемпионами мира, Европы и СССР.