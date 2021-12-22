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1 час назад

«Подонки! Трое на одного». Александр Жулин — об избиении олимпийского чемпиона Соловьёва

Двукратный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Александр Жулин прокомментировал информацию об избиении олимпийского чемпиона Дмитрия Соловьёва. Фигурист вступился за свою девушку Анну Сидорову, которая является двукратной чемпионкой Европы по кёрлингу.

«Подонки! Трое на одного»: Жулин об избиении Соловьёва
Фото: САФОНОВ АЛЕКСАНДР, «ЧЕМПИОНАТ»САФОНОВ АЛЕКСАНДР, «ЧЕМПИОНАТ»

В комментарии к посту олимпийской чемпионки Татьяны Навки об этом инциденте Жулин написал: «Подонки! Трое на одного. Димка, всё будет хорошо».

Жулин в паре с Майей Усовой стал бронзовым призёром Олимпийских игр 1992 года, серебряным призёром Игр 1994 года. Они также становились чемпионами мира, Европы и СССР.

Соловьёв и Екатерина Боброва — олимпийские чемпионы 2014 года и серебряные призёры Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях, чемпионы Европы (2013), семикратные чемпионы России.

Около спорта,Анна Сидорова,Александр Жулин,Дмитрий Соловьев,Татьяна Навка,Екатерина Боброва,
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