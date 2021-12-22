Уткин высказался об избиении фигуриста Соловьева

Спортивный журналист и блогер Василий Уткин высказался об избиении в центре Москвы фигуриста Дмитрия Соловьева.
«Мне в связи с избиением Соловьева, который заступился за девушку и немедленно, «за здрасьте», выхватил на госпитализацию от двух юных придурков, вспоминается старинный соцопрос, когда в России подавляющее большинство не смогло назвать ни одного спортсмена из олимпийской сборной», — написал Уткин в Telegram-канале.
Олимпийский чемпион Дмитрий Соловьев был избит в российской столице в ночь на 21 декабря. Спортсмен вступился за свою девушку, керлингистку Анну Сидорову, после чего неизвестные стали избивать его ногами. Сообщается, что нападавшие уже задержаны.
Соловьев в составе сборной России стал чемпионом домашних Олимпийских игр — 2014 в Сочи в командных соревнованиях и серебряным призером Олимпиады — 2018.