Уткин высказался об избиении фигуриста Соловьева

«Мне в связи с избиением Соловьева, который заступился за девушку и немедленно, «за здрасьте», выхватил на госпитализацию от двух юных придурков, вспоминается старинный соцопрос, когда в России подавляющее большинство не смогло назвать ни одного спортсмена из олимпийской сборной», — написал Уткин в Telegram-канале.