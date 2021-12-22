«Мы выходили из караоке, кроме нас выходили несколько девушек, одна попросила у трёх ребят зажигалку. Они ответили не очень корректно. Потом вышел Дима, началась перепалка, я в ней не участвовала. Я предложила к ним не обращаться, ребят это зацепило. Не знаю, что прои

Они были нетрезвые? Мне сложно сказать об их состоянии, мы никого не трогали, понимали свою ответственность. С их стороны была агрессия. Но не было такого, что они не стояли на ногах», — рассказала Сидорова в эфире «Матч ТВ».