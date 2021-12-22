Соловьев впервые рассказал об избиении

«Сначала был просто толчок в грудь, после чего я упал, встал, говорю: «Ребят, вы же видите, что я без агрессии, руки в карманах... Всего лишь сказал «поспокойнее», иначе могут быть последствия: вам, наверняка, это не надо. Без угроз. Здесь камеры». После чего мне прилетело два удара. И я решил вызвать полицию», — рассказал он.