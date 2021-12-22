Находящийся в больнице фигурист-чемпион описал детали избиения

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев, находящийся в нейрохирургическом отделении Боткинской больницы, поделился подробностями совершенного на него нападения. Слова спортсмена приводит РЕН ТВ.

«Молодые люди нецензурно выражались, приставали. Я просто попросил их хотя бы не выражаться, на что они сразу очень агрессивно повели себя», — рассказал фигурист.

По словам Соловьева, один из трех нападавших себя вел адекватно и пытался успокоить друзей. Однако они не послушали его и стали избивать спортсмена.

Чемпион вспомнил, что сначала его толкнули в грудь, и он упал. После Соловьев без угроз попросил молодых людей вести себя спокойнее, но получил еще два удара. Затем он решил вызвать полицию.

Ранее стало известно, что против нападавших возбуждено уголовное дело по статье 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений»). Она предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.